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На Шулявському мосту в Києві б'є "фонтан" з-під асфальту (фото, відео)

24 травня, 10:16

Олександр Марущак , Марія Дмитренко

Городяни скаржаться на воду, яка б'є фонтаном прямо на проїжджій частині – що говорять комунальники

На Шулявському шляхопроводі через люк вода ллється на дорогу.

На Шулявському шляхопроводі через люк вода ллється на дорогу. / Фото: Сьогодні

На Шулявському шляхопроводі з-під каналізаційного люка фонтаном б'є вода. Водії переживають, що на проїжджій частині може утворити провал.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

У комунальній корпорації "Київавтодор" нам розповіли, що шляхопровід не знаходиться у них на балансі. Ним займається КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва".

Комунальні служби з'ясовують причини утворення фонтану на шляхопроводі. Але на 90% впевнені, що причина появи води з-під люка – переповнена річка Либідь.

Комунальники з'ясовують причини "фонтану" на дорозі.
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Комунальники з'ясовують причини "фонтану" на дорозі. / Фото: Сьогодні

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Під час дощу в підземну річку потрапляє вода з половини районів Києва і виходить в різних місцях на поверхню через каналізаційні люки. Такі фонтанчики часто помічають, наприклад, біля цирку і ТЦ "Гулівер".

"Потрібно чекати, коли спаде вода", – кажуть комунальники.

Шляхопровід знаходиться на балансі КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва". Відео: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що у Києві прорвало трубу з водою. Пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року.

Також нагадаємо, під час перемикання насосних агрегатів на Деснянській водопровідній станції виникла аварійна ситуація.

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