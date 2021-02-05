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У Києві на руці у першокласниці вибухнув смарт-годинник

5 лютого, 11:19

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Чому вибухнув годинник – невідомо

У столиці відбулося незвичайне НП. На руці учениці першого класу вибухнув смарт-годинник, коли дитина йшла разом з мамою на заняття в школу №99 в Дніпровському районі столиці, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Дівчинку госпіталізували в опіковий центр.

"Це правда. У дівчинки вибухнув на руці смарт-годинник, коли вони з мамою вийшли з дому і прямували до школи. Дівчинку відвезли вчора в опіковий центр і сьогодні повинна бути операція. Ми попросили всіх батьків наших учнів перевірити смарт-годинники, які носять їхні діти. А також уважно дивитися, що вони їм купують і якої якості", – розповіла сайту "Сьогодні" директор школи №99 Галина Собчук.

Чому вибухнув годинник – невідомо.

Мати дитини перебуває в шоковому стані від події та категорично попросила директора школи нічого не розповідати про цей інцидент.

Про нещасний випадок стало відомо, коли цю інформацію поширили у соціальних мережах батьки інших дітей.

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Раніше ми писали, що в селі на Волині в будинках вибухнули газові лічильники.

Дивіться сюжет – вибух у Лос-Анджелесі на знімальному майданчику:

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Київ годинник школярка смарт

Джерело: Сьогодні

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