У Києві на Русанівці бійцівська собака покусала дитину (фото)

Господар собаки курив кальян, поки тварина нападала на хлопчика, а пізніше на самокат

Фото: колаж "Сьогодні"

Ввечері, 7 липня, в Києві бійцівська собака без повідка і намордника вкусила дитину, а потім накинулася на водія самоката.

Про це повідомила киянка Євгенія Луковнікова в пабліку "New Русанівка" в Facebook.

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"Під пішохідним мостом на Березняки дитину вкусила собака. Господар в цей момент курив кальян, собака лежала мирно біля крісла без намордника, на повідку, з боку велосипедної доріжки. Дитина проходила повз, досить близько. Просто проходила – не бігла, не махала палицями, не кричала. Собака кинулася і вкусила сина з зовнішньої сторони стегна", – написала Луковнікова.

Фото: New Русанівка

Обурена жінка зробила зауваження хазяїну собаки, попросила притримати собаку і стежити за нею. Але той почав грубіянити і погрожувати поліцією. Поки мати сперечалася з господарем собаки, тварина напала на проїжджаючий повз самокат.

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У фіналі, коли до місця інциденту почали підходити небайдужі люди, чоловік вирішив піти, попередньо, образивши матір постраждалої дитини.

Фото: New Русанівка

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