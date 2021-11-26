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У Києві на Софійській площі встановлять ковзанку: коли відкриють

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
26 листопада, 12:58
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До Володимирського проїзду, Маріїнського парку та парку Дружби Народів облаштують ярмарки та фудкорти
Для киян облаштують ковзанку. Фото: колаж "Сьогодні"
Для киян облаштують ковзанку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на Софійській площі встановлять ковзанку. Її спорудять навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому та відкриють 19 грудня.

Про це повідомив президент Folk Ukraine, організатор новорічного свята Ігор Добруцький, передає Парламент.ua

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Яке свято підготували для киян

Офіційне відкриття новорічної ялинки заплановано на 19 грудня о 16:00, а простоїть вона до 19 січня.

Навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому спорудять ковзанку, яка також відкриється 19 грудня.

На Софійській площі до Володимирського проїзду, Маріїнського парку та парку Дружби Народів облаштують ярмарки та фудкорти.

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Головна ялинка буде штучною. Її прикрасять 20 тисяч ялинкових іграшок золотого та червоного кольору. Тема цього року – народження Ісуса.

Крім того, навколо ялинки збудують панно, в якому зберуться всі герої Святого Сімейства, і все це вінчатиме великий купол з ілюмінацією.

Офіційне відкриття новорічної ялинки заплановано на 19 грудня. Фото: колаж "Сьогодні"
Офіційне відкриття новорічної ялинки заплановано на 19 грудня. Фото: колаж "Сьогодні"

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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