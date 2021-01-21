Русский
$ 28,2
34,15
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві на станції метро "Героїв Дніпра" утворилася величезна черга (фото)

21 січня, 12:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пасажири поскаржилися на роботу нових турнікетів

Сьогодні вранці, 21 січня, на станції метро "Героїв Дніпра" утворилися натовпи пасажирів перед турнікетами.

Реклама

Про це повідомили в групі "Оболонський район Києва" в Facebook .

У коментарях люди скаржаться на роботу турнікетів – картки не завжди спрацьовують.

"Я вистояв чергу до турнікету, у двох чоловік переді мною не спрацювали картки, і у мене теж. Довелося ставати в чергу до другого", – написав Олександр Світлин.

Реклама

Деякі кияни скаржаться на подвійне списання коштів, а не тільки на роботу карт.

"Прохання керівництва метрополітену відзвітувати за повернення грошових коштів по рахунках клієнтів у яких через Ваших технічних проблем сталося подвійне списання коштів. У розмірах міста мова йде про мільйонні суми", – пише Олександр Бесагонов.

Відзначимо, що в столичному метро вже не діють жетони, пасажирам необхідно користуватися е-квитком .

Нагадаємо, що в кінці липня біля станції метро "Вокзальна" знайшли підозрілий чемодан. На місце викликали вибухотехніків. Поки фахівці перевіряли знахідку, станцію підземки закривали на вхід і вихід.

Варто додати, що столичний метрополітен працює навіть в локдаун:

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ метро картка картка киянина Героїв Дніпра

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Не потрап у пастку! В Україні з'явився новий вид шахрайства, замаскований під роздачу грошей від
Не потрап у пастку! В Україні з'явився новий вид шахрайства, замаскований під роздачу грошей від "АТБ"Інші новини
Локдаун скоро закінчиться, а що потім? Як Київ житиме після 24 січня
Локдаун скоро закінчиться, а що потім? Як Київ житиме після 24 січняІнші новини
У Києві оригінально відучили бажаючих ходити в туалет у дворах (відео)
У Києві оригінально відучили бажаючих ходити в туалет у дворах (відео)Інші новини
"А давайте без суржику". Якою мовою розмовляють продавці і поліція – відеоексперіментВлада
Пірнаємо в масках. Чи закриє локдаун ополонки на Водохреще в Києві?
Пірнаємо в масках. Чи закриє локдаун ополонки на Водохреще в Києві?Інші новини
Ритейл проти коронавірусу: українські лікарні отримали від
Ритейл проти коронавірусу: українські лікарні отримали від "АТБ" сотню найновіших кисневих концентраторівІнші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти