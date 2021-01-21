У Києві на станції метро "Героїв Дніпра" утворилася величезна черга (фото)

Сьогодні вранці, 21 січня, на станції метро "Героїв Дніпра" утворилися натовпи пасажирів перед турнікетами.

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Про це повідомили в групі "Оболонський район Києва" в Facebook .

У коментарях люди скаржаться на роботу турнікетів – картки не завжди спрацьовують.

"Я вистояв чергу до турнікету, у двох чоловік переді мною не спрацювали картки, і у мене теж. Довелося ставати в чергу до другого", – написав Олександр Світлин.

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Деякі кияни скаржаться на подвійне списання коштів, а не тільки на роботу карт.

"Прохання керівництва метрополітену відзвітувати за повернення грошових коштів по рахунках клієнтів у яких через Ваших технічних проблем сталося подвійне списання коштів. У розмірах міста мова йде про мільйонні суми", – пише Олександр Бесагонов.

Відзначимо, що в столичному метро вже не діють жетони, пасажирам необхідно користуватися е-квитком .

Нагадаємо, що в кінці липня біля станції метро "Вокзальна" знайшли підозрілий чемодан. На місце викликали вибухотехніків. Поки фахівці перевіряли знахідку, станцію підземки закривали на вхід і вихід.

Варто додати, що столичний метрополітен працює навіть в локдаун:

Відео: Сьогодні

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