У Києві на Володимирській гірці відкрили 3D-мініатюру фонтану Архистратига Михаїла (фото)

У парку "Володимирська гірка" відкрили 3D-мініатюру фонтану Архістратига Михаїла з рельєфними тактильними табличками для людей з порушеннями зору. Установка міні-скульптури – це продовження створення інклюзивного туристичного маршруту.
Про це повідомляють в КМДА.
Ця скульптура – обладнана табличками з написами шрифтом Брайля, які дозволять людям з порушеннями зору дізнатися інформацію про пам'ятник.
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"Скульптура також тактильна і дозволяє таким людям "побачити руками" сам фонтан. Крім цієї мети, такі об’єкти мають і самостійну туристичну привабливість. Також скульптура обладнана QR-кодом, відсканувавши який можна перейти на сайт Управління туризму, де міститься вся інформація про фонтан у текстовому, звуковому та відео форматі жестовою мовою. Тобто люди з порушеннями слуху також можуть із легкістю ознайомитися з пам’яткою", – зазначила заступник голови КМДА Марина Хонда.
Через кілька місяців буде відкрито ще дві скульптури: велосипедно-пішохідного моста і будівлі Київської міської державної адміністрації.
Скульптура тактильна і шрифт Брайля читається чітко. Такі проекти потрібні, адже дають можливість людям з вадами зору в прямому сенсі доторкнутися до історії і культури.
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