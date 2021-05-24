У Києві на виставці "Чорнобиль. Подорож" покажуть фільм "Ядерні відходи"

Фільм про зону відчуження був номінований на Премію Європейської кіноакадемії, як кращий короткометражний 2013 року

У середу, 26 травня, в Києві на виставці на виставці "Чорнобиль. Подорож ", яка знаходиться в столичному експоцентрі ВДНГ, відбудеться показ фільму" Ядерні відходи ".

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Про це повідомляють організатори.

Захід проведе український кінокритик Андрій Алферов, а після перегляду відбудеться відеоконференція з режисером стрічки Мирославом Слабошпицьким. Всі бажаючі зможуть подивитися фільм, але для цього потрібно попередньо зареєструватися.

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"Ядерні відходи" – це 24-хвилинна камерна історія про чоловіка і жінку, які працюють в зоні відчуження. Він – водій вантажівки на заводі утилізації ядерних відходів у Чорнобильській зоні. Вона працює там же в пральні. Їх життя і робота підпорядковані одному ритму і розписані по годинах", – повідомляють організатори.

Відзначимо, що фільм був номінований на Премію Європейської кіноакадемії (EFA) в категорії кращий короткометражний фільм 2013 року.

Раніше ми писали, що в Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції і чи можлива ще одна аварія.

Нагадаємо, ми показували, як би виглядала Чорнобильська зона, якби не аварія.