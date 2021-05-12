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У Києві почалася "велика чистка" комунальних підприємств. Що відбувається

12 травня, 18:42

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

За всіма перевірками відкрито кримінальне провадження – у фігурантів шукають докази порушень

У Києві протягом останніх днів прокуратура провела ряд обшуків в комунальних підприємствах. Перевірки пройшли в "Спецжитлофонді", "Київміськсвітлі", "Київавтодорі", "Київзеленбуді", а також в КМДА і ін. Всі слідчі дії відбуваються в рамках кримінальних проваджень. Сайт "Сьогодні" дізнався, що говорять в прокуратурі і київській міській держадміністрації.

В "Київзеленбуді"

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11 травня в службових і в офісних приміщеннях підрядних підприємств "Київзеленбуду" провели обшуки – в ТОВ "Євротехнології Груп", "Будмонтажсервіс 1" і "Промбудмеханізація".

Як стало відомо, перевірки пройшли через факт ухилення від сплати податків на суму понад 30 млн гривень – було розпочато кримінальне провадження. Підрядники на замовлення "Київзеленбуду" робили роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку – "Наталка", "Совки", "Веселка", "Куренівський" та інших.

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За інформацією дирекції "Київзеленбуд", вони сприяють слідству і надають всі необхідні документи правоохоронним органам.

"Підкреслю, що у комунального об'єднання "Київзеленбуд" відсутня будь-яка заборгованість зі сплати податків до бюджету", – зазначив гендиректор КО "Київзеленбуд" Олексій Король.

У КМДА

Прокуратура також почала обшуки 12 травня в приміщеннях Київської міської державної адміністрації. Крім того, обшуки пройшли в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора.

У 2013 році директор приватного підприємства купив нерухомість на комунальній землі. Тоді він спеціально не уклав договір оренди земельної ділянки, а користувався ним безкоштовно. Таким чином чоловік завдав майже 20 млн гривень збитків міському бюджету.

Чиновників КМДА підозрюють в причетності до злочину.

В "Київавтодорі"

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У столичному "Київавтодорі" сьогодні теж провели обшуки. У їхньому випадку, кримінальне провадження розпочато через факт умисного ухилення від сплати податків при проведенні ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн гривень.

У прокуратурі зазначили, що в корпорації було виявлено та вилучено первинні документи, готівкові кошти на суму понад 7 млн ​​гривень, комп'ютерна техніка, а також печатки підприємств.

В "Київміськсвітло"

У комунальному підприємстві "Київміськсвітло" провели перевірку через фінансові махінації на 12 млн гривень – на освітленні в столиці.

З метою отримання відкату підприємствами в змові з посадовими особами КП "Київміськсвітло" було проведено фінансові операції з підприємствами з ознаками фіктивності, яких вони залучили нібито для субпідрядних робіт по освітленню міста.

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У підрядника будівництва Подільського мостового переходу

Проходять обшуки і у підрядника будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро. Про це повідомила прес-служба Прокуратури Києва в середу, 12 травня.

Перевірку провели в офісному приміщенні ТОВ "Спецпроект-Інвест" і в житлових приміщеннях посадових осіб, в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро в Києві на суму 9 млн гривень.

У Департаменті соцполітики КМДА

У Департаменті соцполітики КМДА проводяться обшуки через розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медичних виробів.

За місцем проживання фігурантів кримінального провадження йдуть перевірки з метою виявлення доказів і фіксації відомостей про обставини скоєння кримінальних злочинів.

В "Спецжитлофонді"

Прокуратура проводить обшуки в "Спецжитлофонді" – підозрюють розкрадання 10,5 млн гривень.

Згідно з матеріалами слідства, протягом 2018-2020 років між КП "Спецжитлофонд" і підрядним підприємством було укладено ряд договорів підряду на виконання будівельних робіт.

Що кажуть в прокуратурі

Сайт "Сьогодні" звернувся до прес-служби Прокуратури Києва за коментарем в світлі останніх подій. Як виявилося, це не всі озвучені перевірки в місті і зовсім скоро буде підведений підсумок.

"Ми обов'язково прокоментуємо всі обшуки, які проводилися вчора і сьогодні на комунальних підприємствах столиці. Зробимо це, коли всі обшуки будуть закінчені. Слідчі дії на цей момент тривають – йдуть перевірки, обшуки. Вони проходять і на інших підприємствах, які ми поки не озвучували. Думаю, підсумок ми підведемо до кінця дня. І найцікавіше буде озвучено наостанок", – розповіли нам в прокуратурі Києва.

Думка КМДА

У КМДА поки не коментують активність прокуратури.

"Поки без коментарів", – говорять в адміністрації кореспонденту "Сьогодні".

Як ми писали раніше, вчора вдень пройшли обшуки вдома у Медведчука, на вулиці Монтажників в Солом'янському районі Києва. Джерело в СБУ повідомило, що там працювала "Альфа" – спецназ взяв під контроль територію, де розташовано декілька будівель, обнесених одним парканом.

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