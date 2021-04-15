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На столичних Позняках з'явиться Алея нот Кузьми Скрябіна (відео)

15 квітня, 18:32

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Проект з будівництва арт-інсталяції повністю благодійний і буде створений за гроші народу

У Києві в парку на Позняках з'явиться Алея нот Кузьми Скрябіна (музиканта Андрія Кузьменка), повідомляє ініціатор її створення Станіслав Липовський.

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Про це пише Дарниця Live в Facebook.

У 2015-2016 роках на цьому місці була висаджена Алея Патріотів – тоді відомі українські музиканти висадили близько 140 дерев. А захід присвятили пам'яті Андрія Кузьменка.

"Пам'ятник ми не хочемо ставити. Хочемо, щоб це була арт-інсталяція. Це світло-музична арт-інсталяція у вигляді гітари, ноти на якій вночі будуть підсвічуватися. Це будуть ті ноти, які звучать у пісні Кузьми "Старі фотографії". Кожна нота буде з ім'ям когось із зірок. буде також встановлено датчик руху і кожен раз, як хтось буде проходити – датчик буде спрацьовувати і буде звучати музика Андрія Кузьменка", – говорить Станіслав Липовський.

За його словами, відкриття інсталяції планується десь в кінці травня, якщо не завадить локдаун.

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Проект з облаштування арт-інсталяції благодійний.

Нагадаємо, Скрябін не дожив до свого ювілею три з половиною роки – він трагічно загинув в ДТП в районі села Лозуватка Дніпропетровської області 2 лютого 2015 року. Позашляховик співака зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм Андрій Кузьменко помер на місці.

Ми повідомляли, що Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України.

Раніше ми писали, що в річницю смерті Кузьми Скрябіна зірки згадували артиста.

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Київ Скрябін алея позняки ноти

Джерело: Сьогодні

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