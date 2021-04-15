На столичних Позняках з'явиться Алея нот Кузьми Скрябіна (відео)

У Києві в парку на Позняках з'явиться Алея нот Кузьми Скрябіна (музиканта Андрія Кузьменка), повідомляє ініціатор її створення Станіслав Липовський.
Про це пише Дарниця Live в Facebook.
У 2015-2016 роках на цьому місці була висаджена Алея Патріотів – тоді відомі українські музиканти висадили близько 140 дерев. А захід присвятили пам'яті Андрія Кузьменка.
"Пам'ятник ми не хочемо ставити. Хочемо, щоб це була арт-інсталяція. Це світло-музична арт-інсталяція у вигляді гітари, ноти на якій вночі будуть підсвічуватися. Це будуть ті ноти, які звучать у пісні Кузьми "Старі фотографії". Кожна нота буде з ім'ям когось із зірок. буде також встановлено датчик руху і кожен раз, як хтось буде проходити – датчик буде спрацьовувати і буде звучати музика Андрія Кузьменка", – говорить Станіслав Липовський.
За його словами, відкриття інсталяції планується десь в кінці травня, якщо не завадить локдаун.
Проект з облаштування арт-інсталяції благодійний.
Нагадаємо, Скрябін не дожив до свого ювілею три з половиною роки – він трагічно загинув в ДТП в районі села Лозуватка Дніпропетровської області 2 лютого 2015 року. Позашляховик співака зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм Андрій Кузьменко помер на місці.
Ми повідомляли, що Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України.
Раніше ми писали, що в річницю смерті Кузьми Скрябіна зірки згадували артиста.
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