У Києві почали встановлювати головну новорічну ялинку країни (фото, відео)

Встановлювати та прикрашати ялинку будуть 10 днів

У Києві на Софійській площі почали збирати головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вже привезли частину її металевих конструкцій.

Робочі розвантаження конструкції і склали рівно, щоб вони не заважали пішоходам. Надвечір вони обіцяють привезти ще частину ялинкових конструкцій.

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Металевий каркас уже чекає, коли його почнуть збирати

"Основні роботи з установки головної ялинки країни розпочнуться у вівторок. На Софійську площу противагу для ялинки. Це бетонні блоки вагою 100 тонн", – розповіли нам організатори новорічного свята на Софійській площі.

Ялинку збиратимуть 10 діб / Фото: Сьогодні

Встановлювати та прикрашати ялинку будуть 10 днів.

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Основні роботи розпочнуться у вівторок / Фото: Сьогодні

Це більше, ніж зазвичай, оскільки головне новорічне дерево цього року буде ширшим в обсязі. На неї потрібно більше гірлянд.

Цього року ялинка буде особливою / Фото: Сьогодні

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Якими будуть іграшки?

До Києва вже привезли цілу фуру нових іграшок для головної ялинки країни.

"Цього року ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна іграшка – вісім сантиметрів у діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% – червоного кольору та 25% – золотого", – розповідає президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

За словами Добруцького, іграшки будуть зроблені із пластику. Не варто переживати, що вони розіб'ються. На ялинці їх розмістять точково. Новорічне дерево буде ніби оповите бісером.

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