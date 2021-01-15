У Києві начальник управління "Київтранспарксервісу" брав хабарі за виділення паркомісць (фото)

У Києві затримали начальника управління комунального підприємства "Київтранспарксервіс" на отриманні хабара розміром 2 тисячі доларів за виділення місць для паркування.
Про це повідомляє Прокуратура Києва.
"Посадову особу затримали "на гарячому "під час отримання вказаної суми", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що затриманому повідомили про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше начальник управління Укртрансбезопасності в Чернівецькій області попався на хабарі.
Також ми писали, як на Закарпатті СБУ затримала "слугу народу" на вимаганні хабара.
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