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У Києві начальник управління "Київтранспарксервісу" брав хабарі за виділення паркомісць (фото)

15 січня, 13:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Затриманому повідомили про підозру

У Києві затримали начальника управління комунального підприємства "Київтранспарксервіс" на отриманні хабара розміром 2 тисячі доларів за виділення місць для паркування.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва.

"Посадову особу затримали "на гарячому "під час отримання вказаної суми", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що затриманому повідомили про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше начальник управління Укртрансбезопасності в Чернівецькій області попався на хабарі.

Також ми писали, як на Закарпатті СБУ затримала "слугу народу" на вимаганні хабара.

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Київ суд хабар парковка прокуратура Київтранспарксервіс

Джерело: Сьогодні

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