У Києві розпочався призов резервістів – адреси та час роботи військкоматів

У Києві, як і по всій Україні, 23 лютого розпочався призов резервістів. Вони повинні самостійно з'явитися до своїх військових частин за телефонним дзвінком або отримавши повістку.
У КМДА розповіли, куди звертатися резервістам та коли працюють військкомати
Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
- Адреса : вул. Парково-Сирецька 19.
- Телефон : (044) 456-12-05.
- Час роботи: понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
- Прийомні дні: вівторок та четвер з 9:00 до 17:00.
Голосіївський район
- Адреса : вул. Велика Васильківська, 104Б.
- Телефон : (044) 529-24-02.
- Час роботи: понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
- Приймальні дні : вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.
Дарницький район
- Адреса : вул. Бориспільська 26-А.
- Телефон : (044) 566 50 93.
- Час роботи : понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
- Прийомні дні: вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.
Деснянський район
- Адреса : вул. Космонавта Волкова 2-А
- Телефон : (044) 518 41 80.
- Час роботи : понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
- Прийомні дні: вівторок та четвер з 09:00 до 13:00.
Дніпровський район
- Адреса : вул. Юрія Поправки 14-А.
- Телефон : (044) 290-44-52.
- Час роботи: понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
- Прийомні дні: вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.
Оболонський район
- Адреса : вул. Йорданська, 16а.
- Телефон : (044) 464 78 02.
- Час роботи: понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
- Прийомні дні: вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.
Печерський район
- Адреса : вул. Петра Болбочана, 1.
- Телефон : (044) 285 03 50.
- Час роботи: понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
- Приймальні дні : вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.
Подільський район
- Адреса : пр-т Свободи 40.
- Телефон : (044) 484 70 23.
- Час роботи : понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
- Прийомні дні: вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.
Святошинський район
- Адреса : вул. Григорія Онискевича, 1.
- Телефон : (044) 424 10 24.
- Час роботи : понеділок-четвер з 8:30 до 17:30, п'ятниця з 8:30 до 16:30, перерва з 13.00 до 13.45.
- Прийомні дні: вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.
Солом'янський район
- Адреса : вул. Іскрівська, 5а.
- Телефон : (044) 241 13 25.
- Час роботи : понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
- Прийомні дні: вівторок та четвер з 9.00 до 13.00.
Шевченківський район
- Адреса : вул. Салютна 4.
- Телефон : (044) 400 61 46.
- Час роботи : понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
- Прийомні дні: вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.
Кого заберуть на службу?
Призову підлягають резервісти віком від 18 до 60 років. Це як офіцери, так і рядовий та сержантський склад. Солдати оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у військових частинах і за тією спеціальністю, у яких вони служили раніше й підписали контракт.
Далі по темі
Резервісти Збройних сил України — це українці, які добровільно проходять службу у військовому резерві ЗСУ та інших військових формуваннях на підставі контракту.