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У Києві розпочався призов резервістів – адреси та час роботи військкоматів

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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23 лютого, 11:30
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У столиці резервісти віком від 18 до 60 років мають прийти у військкомати – у КМДА розповіли, де вони розташовані та коли можна приходити
У столиці резервісти мають з'явитися до військкоматів. Фото: Фокус, Ріа Україна
У столиці резервісти мають з'явитися до військкоматів. Фото: Фокус, Ріа Україна

У Києві, як і по всій Україні, 23 лютого розпочався призов резервістів. Вони повинні самостійно з'явитися до своїх військових частин за телефонним дзвінком або отримавши повістку.

У КМДА розповіли, куди звертатися резервістам та коли працюють військкомати

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Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

  • Адреса : вул. Парково-Сирецька 19.
  • Телефон : (044) 456-12-05.
  • Час роботи: понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
  • Прийомні дні: вівторок та четвер з 9:00 до 17:00.

Голосіївський район

  • Адреса : вул. Велика Васильківська, 104Б.
  • Телефон : (044) 529-24-02.
  • Час роботи: понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
  • Приймальні дні : вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.

Дарницький район

  • Адреса : вул. Бориспільська 26-А.
  • Телефон : (044) 566 50 93.
  • Час роботи : понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
  • Прийомні дні: вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.

Деснянський район

  • Адреса : вул. Космонавта Волкова 2-А
  • Телефон : (044) 518 41 80.
  • Час роботи : понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
  • Прийомні дні: вівторок та четвер з 09:00 до 13:00.

Дніпровський район

  • Адреса : вул. Юрія Поправки 14-А.
  • Телефон : (044) 290-44-52.
  • Час роботи: понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
  • Прийомні дні: вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.

Оболонський район

  • Адреса : вул. Йорданська, 16а.
  • Телефон : (044) 464 78 02.
  • Час роботи: понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
  • Прийомні дні: вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.

Печерський район

  • Адреса : вул. Петра Болбочана, 1.
  • Телефон : (044) 285 03 50.
  • Час роботи: понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
  • Приймальні дні : вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.

Подільський район

  • Адреса : пр-т Свободи 40.
  • Телефон : (044) 484 70 23.
  • Час роботи : понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
  • Прийомні дні: вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.

Святошинський район

  • Адреса : вул. Григорія Онискевича, 1.
  • Телефон : (044) 424 10 24.
  • Час роботи : понеділок-четвер з 8:30 до 17:30, п'ятниця з 8:30 до 16:30, перерва з 13.00 до 13.45.
  • Прийомні дні: вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.

Солом'янський район

  • Адреса : вул. Іскрівська, 5а.
  • Телефон : (044) 241 13 25.
  • Час роботи : понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
  • Прийомні дні: вівторок та четвер з 9.00 до 13.00.

Шевченківський район

  • Адреса : вул. Салютна 4.
  • Телефон : (044) 400 61 46.
  • Час роботи : понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:30, перерва з 13:00 до 14:00.
  • Прийомні дні: вівторок та четвер з 9:00 до 13:00.

Кого заберуть на службу?

Призову підлягають резервісти віком від 18 до 60 років. Це як офіцери, так і рядовий та сержантський склад. Солдати оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у військових частинах і за тією спеціальністю, у яких вони служили раніше й підписали контракт.

Резервісти Збройних сил України — це українці, які добровільно проходять службу у військовому резерві ЗСУ та інших військових формуваннях на підставі контракту.

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