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У Києві почався масовий протест ФОПів (онлайн-трансляція)

22 березня, 10:03

Ігор Сєров , Марія Дмитренко

На Майдані зібралося трохи більше 400 осіб

У столиці на Майдані Незалежності сьогодні, 22 березня, проти локдаунупротестують підприємці.

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Як передає журналіст "Сьогодні" Ігор Сєров, зібралося трохи більше 400 осіб.

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

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Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Протест ФОПів почався пізніше заявленого часу. Через проблеми з транспортом не всі змогли доїхати вчасно, там чекали решту мітингуючих.

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Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

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Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"
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Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

На місці помічено шість автобусів з силовиками.

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Крім всього, мітингувальникам безкоштовно роздають дудки.

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Нагадаємо, що слідом за столицею на Київщині також введуть суворий карантин.

Також сайт "Сьогодні" писав про те, що громадський транспорт столиці працюватиме в звичайному режимі. З дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і масочного режиму і із заповненістю місць для сидіння на 50%. Однак діятимуть інші жорсткі обмеження.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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Київ карантин мітинг підприємці коронавірус локдаун
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