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У Києві почнуть вимикати опалення – дата

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26 березня, 23:33
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Опалюваний сезон у столиці добігає кінця
Соціальні об'єкти – особливо лікарні, відключатимуть лише за заявками керівників установ. Колаж "Сьогодні"
Соціальні об'єкти – особливо лікарні, відключатимуть лише за заявками керівників установ. Колаж "Сьогодні"

Опалення у Києві почнуть вимикати з 28 березня.

Відповідне розпорядження вже підписав голова Київської ДВА Микола Жирнов, передає прес-служба КМДА.

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Деталі

"Відключення систем опалення в закладах охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах проводити за письмовими заявками їхніх керівників", – йдеться у повідомленні.

Яка ситуація у Києві

"Українські військові відігнали з Києва окупантів більш як на 70 кілометрів, а в окремих районах – на 35 кілометрів. Це не дає нам права у будь-який спосіб зменшити можливості оборони Києва", – сказав Мотузяник.

З його слів, Київ зміцнюється. Столицю добре обороняють підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони України.

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"Тому ми готові до будь-якого розвитку оперативної обстановки. Для захоплення столиці потрібна велика кількість особового складу та техніки, що Росія забезпечити не може", – заявив речник.

Нагадаємо, Віталій Кличко заявив, що у неділю, 27 березня, у Києві та Київській області не будуть вводити жорстку комендантську годину на весь день.

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