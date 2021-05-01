У Києві чоловіка покарали за "зігування" на марші на честь дивізії СС "Галичина"

Поліція склала на нього адміністративний протокол про правопорушення, але чоловік в присутності понятих відмовився підписувати його

У Києві правоохоронці склали адміністративний протокол на чоловіка, який під час маршу націоналістів на честь створення дивізії СС "Галичина" використав нацистське вітання.

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Про це повідомила прес-служба Нацполіціі.

"Працівники поліції встановили, що нацистське вітання використав житель Київської області, 1985 року народження. На чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", – йдеться в повідомленні.

У той же час, чоловік в присутності понятих відмовився підписувати протокол про правопорушення. Матеріали справи передадуть до суду, слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 431-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що проведення в Києві маршу на честь створення дивізії СС "Галичина" шкодить іміджу України як всередині, так і за кордоном.

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Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України засудило марш пам'яті дивізії СС "Галичина" в центрі Києва. Дипломати нагадали, що в Україні заборонена пропаганда тоталітарних режимів, в тому числі націонал-соціалізму, і що 8 травня в Україні вшанують пам'ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів.