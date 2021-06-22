Тут бачу, тут не бачу. У Києві податківці "допомогли" підприємцям залишити в кишенях 2,5 млрд грн (фото)

Працівники Державної податкової служби протягом року, за систематичні хабарі, не помічали грубих порушень законодавства

У Києві на хабарі спіймали податківців / Фото: прес-служба ДБР

У Києві слідчі ДБР викрили на корупції посадовців столичного управління Державної податкової служби. Вони сприяли комерсантам в ухиленні від сплати податків на приблизно 2,5 млрд гривень.

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Про це повідомляє ДБР.

"Під час досудового слідства працівники ДБР встановили, що чиновники податкової служби вступили у змову з представниками декількох комерційних структур, які займаються реалізацією підакцизної продукції", – йдеться у повідомленні.

Виявилося, що податківці мали блокувати реєстрацію податкових накладних цих фірм, які віднесені до ризикових. Проте вони, отримуючи хабарі, робили вигляд, що не помічали грубих порушень податкового законодавства. Подібна схема діяла з середини минулого року та дала змогу ухилитися від сплати податків на приблизно 2,5 млрд гривень.

Правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях ДПС у м. Києві та вилучили докази протиправної діяльності.

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Кримінальне провадження розпочато за статтею "зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки" (ч. 2 ст. 364 КК України). Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Фото: прес-служба ДБР

Раніше ми повідомляли, що на підставі рішення РНБО від 15 квітня про санкції проти контрабандистів Держмитслужба усунула від службових обов'язків 39 митників.