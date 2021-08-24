У Києві знайшли двометрового удава, який втік від господині (фото)

Людям нема чого боятися удавів, вони не агресивні, тим більше якщо виросли в домашніх умовах

Удав, який втік. Фото: колаж "СьогоднІ"

У Києві в Голосієво зловили двометрового удава, який втік від своєї господині. Як розповідають місцеві жителі. Змію виявив сусід господині прямо на тротуарі.

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"Удав скоріше за все з місця втрати і не йшов. Виліз там же і повз додому через дорогу. Його підібрали і зв'язалися з господинею", – пишуть учасники групи Сусіди. Голосіїв.

Удав, якого знайшли. Фото: Ірина Орлова/Facebook

"Це диво, що наш удав знайшовся. За ним зараз доглядає моя дочка. З удавом все добре. Він вдома і в безпеці. Я вдячна всім людям, які долучилися до його пошуків", – розповіла сайту "Сьогодні" його господиня Світлана.

Змію зловив сусід. Фото: Ірина Орлова/Facebook

Як не стати жертвою змії

Удав не є небезпечним для людей. Але нижче ми написали, як уберегтися від укусів самому і вберегти дітей можна, якщо дотримуватися простих правил:

Не чіпайте незрозумілі предмети, які бачите в траві або на землі, руками. Тільки палицею. Не сідайте на траву, камінь, пень, повалене дерево, поки не перевірите. У спеку змії не завжди відразу тікають, почувши наближення людини – тому візьміть палицю і постукайте по пню, дереву на яке збираєтеся сісти, зашурхотить в траві. Чи не наближайтеся, якщо побачили змію, не чіпайте її. Змії у відповідь можуть напасти, але зазвичай люди отримують укуси, якщо наступають на змію або лягають/сідають на неї. Побачивши змію, спокійно, без різких рухів відійдіть убік на безпечну дистанцію – це 1.5-2 метра. Не пробуйте вбити змію або зловити її – саме так люди і отримують укуси. Якщо зібралися в похід, то одягніться відповідно. Високі черевики, довгі штанини, які обов'язково потрібно заправити у взуття.

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