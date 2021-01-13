У Києві назвали головну причину зниження захворюваності на COVID-19

Люди звертаються до лікарів лише тоді, коли вже зовсім все погано

Зниження статистики щодо захворюваності на COVID-19 у Києві пов'язане з різким зменшенням кількості звернень громадян за медичною допомогою. Про це заявив у коментарі сайту "Сьогодні" глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

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Відзначимо, що за перший тиждень 2021 року в середньому за добу у Києві виявляли 400-600 випадків COVID-19, тоді як, наприклад, в грудні – 1300-1800 випадків.

"Це сталося через різке зменшення кількості звернень громадян за медичною допомогою в амбулаторії. На жаль, виходить так, що багато громадян не звертаються за допомогою і лікуються самостійно вдома. А коли їм стає значно гірше, вони вже з великим запізненням звертаються за допомогою до фахівців. Як результат – поступають до медичних закладів з важкою формою хвороби", – говорить Олег Рубан.

Він закликає жителів столиці так не чинити і заздалегідь звертатися по допомогу.

"Безкоштовні тести є в наявності. Їх можна зробити в будь-якій поліклініці, в будь-якому регіоні країни. Звертайтеся! А самолікування вдома – це єдиний фактор, через який у нас знизилася статистика із захворюваності. Влдночас госпіталізація важких хворих у нас надзвичайно висока", – зазначає Олег Рубан.

Як ми вже писали, глава Держспоживслужби також розповідав нам, як Київ буде жити після локдауну.

Також кореспондент "Сьогодні" перевіряв, як у Києві дотримуються жорсткого карантину.

Відео: Сьогодні

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