Русский
$ 28,05
34,08
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві назвали головну причину зниження захворюваності на COVID-19

13 січня, 16:42

Олександр Марущак , Сергій Мартинець

Люди звертаються до лікарів лише тоді, коли вже зовсім все погано

Зниження статистики щодо захворюваності на COVID-19 у Києві пов'язане з різким зменшенням кількості звернень громадян за медичною допомогою. Про це заявив у коментарі сайту "Сьогодні" глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Реклама

Відзначимо, що за перший тиждень 2021 року в середньому за добу у Києві виявляли 400-600 випадків COVID-19, тоді як, наприклад, в грудні – 1300-1800 випадків.

"Це сталося через різке зменшення кількості звернень громадян за медичною допомогою в амбулаторії. На жаль, виходить так, що багато громадян не звертаються за допомогою і лікуються самостійно вдома. А коли їм стає значно гірше, вони вже з великим запізненням звертаються за допомогою до фахівців. Як результат – поступають до медичних закладів з важкою формою хвороби", – говорить Олег Рубан.

Він закликає жителів столиці так не чинити і заздалегідь звертатися по допомогу.

"Безкоштовні тести є в наявності. Їх можна зробити в будь-якій поліклініці, в будь-якому регіоні країни. Звертайтеся! А самолікування вдома – це єдиний фактор, через який у нас знизилася статистика із захворюваності. Влдночас госпіталізація важких хворих у нас надзвичайно висока", – зазначає Олег Рубан.

Як ми вже писали, глава Держспоживслужби також розповідав нам, як Київ буде жити після локдауну.

Також кореспондент "Сьогодні" перевіряв, як у Києві дотримуються жорсткого карантину.

Відео: Сьогодні
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ коронавірус захворюваність COVID-19 Олег Рубан

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Шкарпетки – як наркотик. Легально не купиш": ми перевірили дотримання нових обмежень в локдаунІнші новини
Ходять чутки про скасування локдауну в Києві. Що буде насправді?
Ходять чутки про скасування локдауну в Києві. Що буде насправді?Інші новини
Влада в Києві відреагувала на заборону продажу свічок, сірників і лампочок в локдаун
Влада в Києві відреагувала на заборону продажу свічок, сірників і лампочок в локдаунІнші новини
Локдаун в Києві. Новорічним ковзанкам дозволили працювати з особливою вимогою
Локдаун в Києві. Новорічним ковзанкам дозволили працювати з особливою вимогоюІнші новини
Роботу столичної барахолки заблокували силовики
Роботу столичної барахолки заблокували силовикиІнші новини
Синоптик розповіла про погоду в Україні на Різдво та Старий Новий рік
Синоптик розповіла про погоду в Україні на Різдво та Старий Новий рікУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти