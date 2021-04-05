У Києві не пустили в маршрутку медика: її привезли на роботу поліцейські (відео)

У Києві через жорсткий локдаун і обмеження роботи громадського транспорту медика не пустили в маршрутку. Дістатися на роботу їй допомогли поліцейські.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Так, у маршрутку не пустили медсестру Інституту раку. Жінка пояснила, що не встигла забрати свій спецпропуск, який чекає її на роботі. Вона живе за 50 км від місця роботи.

Тому копи підвезли її самі на патрульній машині.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, у перший день жорсткого карантину в столиці журналісти "Сьогодні" перевіряли, як у місті ходять маршрутки. Десь ще можна проскочити без спецпропуску, а в деяких районах за цим стежать поліцейські.

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Також ми писали, що нові обмеження викликали транспортний колапс у столиці – кияни намагаються потрапити в транспорт за старими перепустками, просто листів з роботи і за допомогою сліз і умовлянь.

Також дивіться: 5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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