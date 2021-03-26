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У Києві невідомі зрізали 17 вікових дубів (фото)

26 березня, 15:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Дуби, що край дороги, вже вивезли, а ті що не зручно – ще ні

За повідомленнями в Мережі, на території Національного університету біоресурсів і природокористування України була проведена вирубка дерев.

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Про це написали в "Клубі Корінного Киянина" в Facebook, опублікувавши відповідні фото.

За повідомленням, зрізали вже 17 вікових дубів.

"На руках є документи про те, що вони мають право зрізати сухостій. Хоча жоден дуб не сухий. Інших дерев не ріжуть, хоча в акті написано і про інші дерева", – пишуть у повідомленні.

Дуби, що край дороги, вже вивезли, а ті що не зручно – ще ні.

"Інформуємо, дана територія знаходиться на балансі університету, тобто не знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Києва. Управління екології та природних ресурсів КМДА не видавало дозволу на вирубку даних дерев", – прокоментували "Сьогодні" в прес-службі "Київзеленбуд".

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У компанії стурбовані даною ситуацією і з появою перших публікацій було направлено звернення до Держекоінспекції столичного округу з метою з'ясування обставин.

"Про результати перевірки проінформуємо. Позиція КО "Київзеленбуду" – зберегти кожне дерево" , – додали в службі.

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Раніше ми писали, що в Івано-Франківській області в одному з гірських районів цього регіону пройшли масові обшуки в рамках розслідування незаконної вирубки лісу .

Нагадаємо, раніше СБУ почала розслідування за статтею "Екоцид", адже серед чинників, що вплинули на величезні масштаби повені на заході України, могли бути дії або бездіяльність чиновників.

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Київ вирубка КМДА дуб ботсад

Джерело: Сьогодні

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