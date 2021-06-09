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У Києві невідомі вкрали скандальну лавку на КПІ (фото)

9 червня 2021 20:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ця лавка раніше з'явилася там в рамках розробки концепції вулиці Політехнічної

Лавка за день до крадіжки. Фото: Роман Грищук / Facebook

Лавка за день до крадіжки. Фото: Роман Грищук / Facebook

У Солом'янському районі Києва вкрали знамениту лавку на КПІ. Ще вчора вона була на місці.

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Про це повідомив депутат ВР Роман Грищук у Facebook.

За його словами, низова ініціатива KPI urban squad взялася за розробку концепції розвитку вулиці Політехнічної і навіть за свої кошти встановила нетипову лавку.

"Сьогодні невідомі вкрали лавку", – написав Роман Грищук.

Він зазначив, що вулиця Політехнічна має стати зручним і переосмисленим простором, якиий "стане місцевим магнітом для ще більшого Києва".

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Раніше ми писали, що в Києві розбили могилу видатного вченого і правознавця.

Нагадаємо, в столиці на Володимирській гірці вандали відбили голову мармуровому орлу біля пам'ятника Данте. У мерії підтверджують, що голову орла відбивали чотири рази, але поліція так нікого і не спіймала.

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