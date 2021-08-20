У Києві знесли старовинну садибу Барбала – всі подробиці скандалу (фото, відео)

Вранці, 20 серпня, незважаючи на приписи Мінкульту і протести активістів, в Києві на вул. Обсерваторній, 6 знесли садибу Барбала. На її місці збираються побудувати житловий комплекс. А тим часом, Мінкульт визнав пам'яткою архітектури будівлю "Квітів України".
Про це повідомив активіст Олег Симороза в Facebook.
Що сталося?
"Не дивлячись на обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул Обсерваторній, 6. Забудовник вночі в 5 ранку під прикриттям 30 тітушек загнав будівельну техніку і знищив будинок Барбала кінця XIX століття ...", – написав він.
У КМДА повідомили, що на даному етапі адміністрація міста "розбирається в документах". Поліція також розглядає відкриття провадження за фактом конфлікту між забудовником і активістами через знесення будинку.
Протести проти знесення
Знесення садиби почали ще 19 серпня. Тоді робітники розбирали дах старовинної садиби, ламали перекриття і кам'яні парапети. На місце прибули активісти. Вони перекрили дорогу на вулиці Обсерваторній і виїзд на Обсерваторну з Павлівської – намагалися перешкодити знесенню. Забудовник викликав поліцію, правоохоронці намагалися змусити їх піти.
В результаті будівля опечатали до 15:00 і викликали в районне відділення представника забудовника. Пізніше роботи поновилися, а активісти продовжили перекривати дорогу. Двох із них затримали. Їх уже відпустили і склали на них два адмінпротоколи за статтями про дрібне хуліганство і непокору співробітнику поліції.
Що каже влада?
У Мінкульті заявили, що не мають інших механізмів на зупинку будівництва будинку, крім приписів. Там заявили, що "через бездіяльність київської міської влади" столиця втрачає садибу Барбала і Осипа Родіна і закликали мера Києва Віталія Кличка "негайно зупинити свавілля забудовників".
У свою чергу депутат Київської міськради від "Голосу" Аліна Михайлова заявила, що ініціює спільне звернення депутатів до мера і його заступнику Володимиру Бондаренку, щоб керівника Нацполіціі в Києві Івана Виговського викликали на засідання зі звітом з цього питання.
Садиба Барбала – історична будівля
Садиба Барбала – будівля кінця XIX століття. Одноповерховий будинок титулярного радника (військовий офіцер в Російській імперії) Олександра Барбала побудований в 1891 році. Це – рідкісний будинок середнього класу з цегляним декором. Земля – в комунальній власності, але її орендує ТОВ "ІД" Агентство столичних Повідомлень ", яке і хоче побудувати житловий комплекс.
Будинок знаходиться на території пам'ятки археології місцевого значення "Копирів кінець" часів Київської Русі і в межах Центрального історичного ареалу Києва. Через це всі будівельні роботи на ділянці повинні схвалити Міністерство культури і Департамент охорони культурної спадщини КМДА.
Раніше ми повідомляли, що:
- Департамент міського благоустрою Київської міськадміністрації анулював контрольну картку на проведення ЗАТ "Квіти України" робіт по "підготовці до реконструкції" будівлі на вулиці Січових Стрільців, 49 та зобов'язав компанію знести встановлений навколо нього паркан.
- спалахнув скандал через знищення частини мозаїчного панно на стіні будинку № 28 на бульварі Лесі Українки. Тоді кияни сподівалися на те, що чиновники зможуть уберегти мозаїку від повного знищення.