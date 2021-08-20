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У Києві знесли старовинну садибу Барбала – всі подробиці скандалу (фото, відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
20 серпня, 13:02
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Знесення садиби почали ще 19 серпня, тоді до будівлі прийшли активісти і призупинили роботи
Близько 5 ранку забудовник знищив будівлю / Фото: колаж "Сьогодні"
Близько 5 ранку забудовник знищив будівлю / Фото: колаж "Сьогодні"

Вранці, 20 серпня, незважаючи на приписи Мінкульту і протести активістів, в Києві на вул. Обсерваторній, 6 знесли садибу Барбала. На її місці збираються побудувати житловий комплекс. А тим часом, Мінкульт визнав пам'яткою архітектури будівлю "Квітів України".

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Про це повідомив активіст Олег Симороза в Facebook.

Що сталося?

"Не дивлячись на обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул Обсерваторній, 6. Забудовник вночі в 5 ранку під прикриттям 30 тітушек загнав будівельну техніку і знищив будинок Барбала кінця XIX століття ...", – написав він.

У КМДА повідомили, що на даному етапі адміністрація міста "розбирається в документах". Поліція також розглядає відкриття провадження за фактом конфлікту між забудовником і активістами через знесення будинку.

Протести проти знесення

Знесення садиби почали ще 19 серпня. Тоді робітники розбирали дах старовинної садиби, ламали перекриття і кам'яні парапети. На місце прибули активісти. Вони перекрили дорогу на вулиці Обсерваторній і виїзд на Обсерваторну з Павлівської – намагалися перешкодити знесенню. Забудовник викликав поліцію, правоохоронці намагалися змусити їх піти.

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Фото: facebook.com/oleh.symoroz
Фото: facebook.com/oleh.symoroz

В результаті будівля опечатали до 15:00 і викликали в районне відділення представника забудовника. Пізніше роботи поновилися, а активісти продовжили перекривати дорогу. Двох із них затримали. Їх уже відпустили і склали на них два адмінпротоколи за статтями про дрібне хуліганство і непокору співробітнику поліції.

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Фото: facebook.com/oleh.symoroz
Фото: facebook.com/oleh.symoroz

Що каже влада?

У Мінкульті заявили, що не мають інших механізмів на зупинку будівництва будинку, крім приписів. Там заявили, що "через бездіяльність київської міської влади" столиця втрачає садибу Барбала і Осипа Родіна і закликали мера Києва Віталія Кличка "негайно зупинити свавілля забудовників".

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У свою чергу депутат Київської міськради від "Голосу" Аліна Михайлова заявила, що ініціює спільне звернення депутатів до мера і його заступнику Володимиру Бондаренку, щоб керівника Нацполіціі в Києві Івана Виговського викликали на засідання зі звітом з цього питання.

Садиба Барбала – історична будівля

Садиба Барбала – будівля кінця XIX століття. Одноповерховий будинок титулярного радника (військовий офіцер в Російській імперії) Олександра Барбала побудований в 1891 році. Це – рідкісний будинок середнього класу з цегляним декором. Земля – в комунальній власності, але її орендує ТОВ "ІД" Агентство столичних Повідомлень ", яке і хоче побудувати житловий комплекс.

Будинок знаходиться на території пам'ятки археології місцевого значення "Копирів кінець" часів Київської Русі і в межах Центрального історичного ареалу Києва. Через це всі будівельні роботи на ділянці повинні схвалити Міністерство культури і Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

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