У Києві виявили 330 нових випадків коронавірусу (карта)

Кличко опублікував нові дані по COVID-19 у столиці за добу – кількість нових випадків різко зменшилася

Станом на ранок, 25 квітня, у Києві виявили 330 нових випадків коронавірусу.

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Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

178 жінок віком від 18 до 81 років;

140 чоловіків віком від 18 до 80 років;

8 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 4 хлопчиків від 5 до 12 років.

У столиці госпіталізували 60 хворих на коронавірус, ще 184 людини потрапили до медзакладів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За минулу добу 30 осіб померли від вірусу, а загалом за час пандемії 4445 летальних випадків. 24 квітня 65 осіб одужали від коронавірусу, загалом – 119 802.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (67), Подільському (61) та Оболонському (46).

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За час пандемії у Києві зафіксували вже 191 495 випадків коронавірусу.

Раніше ми повідомляли, що у Києві влада рекомендує провести богослужіння на свята онлайн. У КМДА опублікували рекомендації для церков на Великдень і Вербної неділі.

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Нагадаємо, що в Україні не будуть на Великдень закривати церкви. Але віруючим потрібно буде дотримуватися дистанції, одягати захисну маску і дотримуватися всіх карантинних правил, щоб убезпечити себе та інших.

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