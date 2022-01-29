У Києві оголосили штормове попередження: коли з дому краще не виходити

У суботу, 29 січня, у Києві синоптики прогнозують шквальний вітер. Щоб убезпечити своє здоров'я, потрібно дотримуватися кількох правил.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
За даними Укргідрометцентру, у Києві найближчим часом очікуються пориви вітру до 15-18 м/с, а також перший рівень небезпеки – жовтий.
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Рятувальники рекомендують подалі триматися від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та зірваних конструкцій будівель.
Що робити під час сильного вітру?
- Закрийте усі вікна в квартирі. За особливо сильного вітру можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
- На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, обвалитися чи впасти просто на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, саме тому відключиться електрика.
Погода в Україні 29 січня
Погода в Україні у суботу, 29 січня, буде похмурою та сніжною. Опади очікуються у деяких областях. Вдень буде йти дощ 7-12 м/с.
На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +1 градуса. На сході прогнозується від 1 до 1 градуса тепла.
У північних регіонах очікується коливання температури не більше -1 градуса до +2. На півдні – 1-5 градусів тепла.
У Києві очікується мокрий сніг, від -1 до +1 градуса, а в Сімферополі йтиме дощ – 3-5 градусів тепла.