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У Києві оголосили штормове попередження: коли з дому краще не виходити

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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29 січня, 09:35
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Рятувальники рекомендують подалі триматися від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та зірваних конструкцій будівель
Київ атакує погана погода 29 січня. Фото: колаж "Сьогодні"
Київ атакує погана погода 29 січня. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 29 січня, у Києві синоптики прогнозують шквальний вітер. Щоб убезпечити своє здоров'я, потрібно дотримуватися кількох правил.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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За даними Укргідрометцентру, у Києві найближчим часом очікуються пориви вітру до 15-18 м/с, а також перший рівень небезпеки – жовтий.

Рятувальники рекомендують подалі триматися від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та зірваних конструкцій будівель.

Що робити під час сильного вітру?

  • Закрийте усі вікна в квартирі. За особливо сильного вітру можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, обвалитися чи впасти просто на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, саме тому відключиться електрика.

Погода в Україні 29 січня

Погода в Україні у суботу, 29 січня, буде похмурою та сніжною. Опади очікуються у деяких областях. Вдень буде йти дощ 7-12 м/с.

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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +1 градуса. На сході прогнозується від 1 до 1 градуса тепла.

У північних регіонах очікується коливання температури не більше -1 градуса до +2. На півдні – 1-5 градусів тепла.

У Києві очікується мокрий сніг, від -1 до +1 градуса, а в Сімферополі йтиме дощ – 3-5 градусів тепла.

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