У Києві оголосили штормове попередження: коли чекати погіршення погоди

У столиці зіпсується погода / Фото: Колаж: Сьогодні
Найближчим часом із утриманням до кінця дня 21 лютого у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Також прогнозують І рівень небезпеки, жовтий.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:
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- усі вікна щільно закрити;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, і навіть не паркувати поруч із нею автотранспорт.
Що робити під час сильного вітру?
- Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильних вітрах можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
- Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якнайдалі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь і не паркувати під ними автомобілі, тому що дерево може впасти.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.