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У Києві оголошено штормове попередження: людей сповістили про небезпеку

3 травня, 08:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Вже з самого раннього ранку в столиці сильно задуває. Киянам дали поради, що робити під час штормового вітру

Похолодання заходить в Україну із сильним вітром. Сьогодні у Києві синоптики оголосили штормове попередження і дали поради киянам, як уникнути неприємностей.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Вдень 3 травня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", – повідомили в міській держадміністрації.

Що потрібно робити під час сильного штормового вітру:

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  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
  • Киян закликали телефонувати на 103 в разі травм, а якщо помітили падіння дерев і великих гілок – телефонуйте в 101.

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Квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. Останнього місяця весни варто очікувати температурних гойдалок (тепло і похолодання змінюватимуть один одного) і дощів. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.

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