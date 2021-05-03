У Києві оголошено штормове попередження: людей сповістили про небезпеку

Похолодання заходить в Україну із сильним вітром. Сьогодні у Києві синоптики оголосили штормове попередження і дали поради киянам, як уникнути неприємностей.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Вдень 3 травня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", – повідомили в міській держадміністрації.
Що потрібно робити під час сильного штормового вітру:
- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
- Киян закликали телефонувати на 103 в разі травм, а якщо помітили падіння дерев і великих гілок – телефонуйте в 101.
Квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. Останнього місяця весни варто очікувати температурних гойдалок (тепло і похолодання змінюватимуть один одного) і дощів. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.