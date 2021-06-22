У Києві обмежили рух транспорту в аеропорт "Бориспіль": як дістатися

Аеропорт "Бориспіль" ліворуч-ділянку дороги М-03. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві з сьогоднішнього дня, 22 червня, в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" перекрили рух транспорту. Дорога буде тимчасово закрита через ремонтні роботи.
Про це повідомляв "Укравтодор" в Telegram.
Йдеться саме про 17-кілометрову ділянку (км 18+000 – км 34+950), яка веде до МА "Бориспіль". Ремонтні роботи на цій ділянці дороги триватимуть два місяці.
"До уваги мандрівників, у вівторок, 22 червня, стартують ремонтні роботи на дорозі М-03 Київ-Харків-Довжанський", – йдеться в повідомленні.
Проїхати можна буде по проїзду в напрямку Києва. Завершити всі ремонтні роботи планують до 20 серпня 2021 року.
Відзначимо, що остання реконструкція дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський проводилася в 2004 році.
Раніше ми писали, що в центрі Києва провалився асфальт – рух транспорту обмежено.
Також ми писали, що в столиці на два місяці відкриють рух транспорту пішохідною вулицею Сагайдачного.