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У Києві обмежили рух транспорту в аеропорт "Бориспіль": як дістатися

22 червня 2021 15:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Завершити всі ремонтні роботи планують до 20 серпня 2021 року

Аеропорт "Бориспіль" ліворуч-ділянку дороги М-03. Фото: колаж "Сьогодні"

Аеропорт "Бориспіль" ліворуч-ділянку дороги М-03. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з сьогоднішнього дня, 22 червня, в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" перекрили рух транспорту. Дорога буде тимчасово закрита через ремонтні роботи.

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Про це повідомляв "Укравтодор" в Telegram.

Йдеться саме про 17-кілометрову ділянку (км 18+000 – км 34+950), яка веде до МА "Бориспіль". Ремонтні роботи на цій ділянці дороги триватимуть два місяці.

"До уваги мандрівників, у вівторок, 22 червня, стартують ремонтні роботи на дорозі М-03 Київ-Харків-Довжанський", – йдеться в повідомленні.

Проїхати можна буде по проїзду в напрямку Києва. Завершити всі ремонтні роботи планують до 20 серпня 2021 року.

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Відзначимо, що остання реконструкція дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський проводилася в 2004 році.

Раніше ми писали, що в центрі Києва провалився асфальт – рух транспорту обмежено.

Також ми писали, що в столиці на два місяці відкриють рух транспорту пішохідною вулицею Сагайдачного.

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