У Києві оригінально відучили бажаючих ходити в туалет у дворах (відео)

Поки столична влада вирішує проблему громадських туалетів, в одному з районів Києва мешканці почали боротися з "мокрими хуліганами" – людьми, які ходять "по маленькому" прямо у дворах – за допомогою сигналізації. Кореспондент Василь Богайчик дізнався детальніше, що придумали кияни.

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На Теремках за 20 метрах від метро є будинок, який дуже популярний серед "мокрих хуліганів", оскільки цим маршрутом щодня в столицю прибувають з передмістя тисячі людей і багато хто дзюрить у найближчому дворі.

"Йдуть люди, запитують, а де у вас можна сходити в туалет? Ви знаєте, у нас тут під кожним деревом біотуалети", – скаржиться мешканка району.

Ще один місцевий житель каже, що влітку у них сморід, разом з тим там і діти гуляють. У районі цього будинку кожен день, в бік метро, проходить щонайменше 15 тисяч людей. При цьому буквально в 300 метрах є два туалети: один – в торговому центрі, ще один – в кафе.

Відео: Сьогодні

Але нещодавно терпець місцевих жителів урвався – вони зібрали гроші та встановили відеокамери з сигналізацією. І буквально відразу "зловили" порушників. Система дуже проста: коли хтось підходить до стіни, відразу вмикається світло і верещить сигналізація. Таке відео вже потрапило в Мережу. На кадрах видно, як чоловіки і жінки намагаються влаштувати туалет прямо під дитячою спортивною школою, але потужна сигналізація їх відлякує. Тепер у дворі стало чистіше.

"Відсотків 90 просто тікають відразу, тому що їм соромно стає. Але є люди, яким не соромно. Але це одиниці", – каже місцевий житель Василь.

Журналісти звернулися до комунальників, а там у відповідь заявили – кілька років тому туалети незаконно відібрали невідомі та почали там господарювати.

"Було розпочате кримінальне провадження. Накладений був арешт. Їм було заборонено використовувати (туалет), і ми не могли його відкрити. Ми відкриємо громадський туалет, де будуть надаватися людям якісні послуги, скажімо так, у хороших умовах", – сказала начальник відділу організації роботи громадських туалетів "Київводфонд" Таміла Макаревська.

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Туалет обіцяють відремонтувати до кінця року і жителі району сподіваються, що сигналізація буде вмикатися набагато рідше.

Раніше ми писали, як нормальні туалети наближають нас до Європи.

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