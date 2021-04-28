Локдаун в Києві скасовують. Що і коли дозволять

У столиці покращилася ситуація з коронавірусом, тому місцева влада прийняла рішення пом'якшити низку обмежень – список

У Києві з 1 травня пом'якшують карантинні обмеження. Роботу відновлює весь громадський транспорт, а також кафе і ресторани.

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Про це повідомив мер міста Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Що буде працювати?

весь наземний громадський транспорт і метро в звичайному режимі (з дотриманням певних норм);

заклади торгівлі;

торгово-розважальні центри;

ринки;

ярмарки;

громадське харчування;

спортивні зали та фітнес-центри;

центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).

А що з навчанням?

5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах.

Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей до першого класу на наступний навчальний рік.

"Обмеження дали позитивний результат, але це не означає, що ми подолали вірус", – додав Кличко.

Раніше ми повідомляли, що у Києві за добу виявили понад тисячу нових випадків COVID-19.

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Також нагадаємо, в Україні вакцинували проти COVID-19 ще 19 590 осіб.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні