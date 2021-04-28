Локдаун в Києві скасовують. Що і коли дозволять

У Києві з 1 травня пом'якшують карантинні обмеження. Роботу відновлює весь громадський транспорт, а також кафе і ресторани.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.
Що буде працювати?
- весь наземний громадський транспорт і метро в звичайному режимі (з дотриманням певних норм);
- заклади торгівлі;
- торгово-розважальні центри;
- ринки;
- ярмарки;
- громадське харчування;
- спортивні зали та фітнес-центри;
- центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).
А що з навчанням?
5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах.
Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей до першого класу на наступний навчальний рік.
"Обмеження дали позитивний результат, але це не означає, що ми подолали вірус", – додав Кличко.
Раніше ми повідомляли, що у Києві за добу виявили понад тисячу нових випадків COVID-19.
Також нагадаємо, в Україні вакцинували проти COVID-19 ще 19 590 осіб.
Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні