У Києві зупинили запис на вакцинацію від COVID-19 у МВЦ: в чому причина

Наразі всі бажаючі можуть зробити щеплення в порядку живої черги, коли відкриється запис, поки невідомо

У Києві припинили онлайн-запис на вакцинацію від коронавірусу у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) через великий ажіотаж. Реєстрація стартувала напередодні вранці, бажаючих зробити щеплення було так багато, що місця розібрали за півдня.

Реклама

Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ольга Солом'яна, громадяни, які не потрапили до електронного списку, можуть імунізуватися у порядку живої черги. Однак медики попереджають: сьогодні в Києві буде спекотна погода – до +36 градусів. Довгі очікування під палючим сонцем небезпечні для здоров'я.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19 в Україні прискорюється. Дані за добу

Також нагадаємо, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі постачі відтермінують, оскільки це дуже великий обсяг.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу