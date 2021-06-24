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У Києві зупинили запис на вакцинацію від COVID-19 у МВЦ: в чому причина

24 червня 2021 11:18

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Наразі всі бажаючі можуть зробити щеплення в порядку живої черги, коли відкриється запис, поки невідомо

У Києві припинили онлайн-запис на вакцинацію від коронавірусу у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) через великий ажіотаж. Реєстрація стартувала напередодні вранці, бажаючих зробити щеплення було так багато, що місця розібрали за півдня.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ольга Солом'яна, громадяни, які не потрапили до електронного списку, можуть імунізуватися у порядку живої черги. Однак медики попереджають: сьогодні в Києві буде спекотна погода – до +36 градусів. Довгі очікування під палючим сонцем небезпечні для здоров'я.

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Також нагадаємо, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі постачі відтермінують, оскільки це дуже великий обсяг.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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