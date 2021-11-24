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У Києві відключать холодну воду: список адрес

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
24 листопада, 07:50
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Водопостачання не буде до кінця листопада
У Києві масове вимкнення води. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві масове вимкнення води. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на кількох вулицях не буде водопостачання декілька днів. Відключення пов'язане із проведенням планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у "Київводоканалі".

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Де не буде води?

24 листопада з 09:00 до 18:30 відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Озерна, 24, 26
  • просп. Оболонський, 49

26 листопада з 09:00 до 20:00 відключення холодного водопостачання планується на:

  • вул. Пирогова, 4/26
  • бул. Шевченка, 26/4, 26/4б

29 листопада з 08:30 до 19:00 тимчасово не буде водопостачання за адресами:

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  • вул. В. Барки, 6/20, 8, 9/22, 5, 12, 14, 16, 18, 20/45, 25, 27, 29

Крім того, з 09:00 до 20:00 не буде холодної води на:

  • вул. Йорданська, 18, 18а, 20, 22, 22а.

У Києві відключать водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві відключать водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

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Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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