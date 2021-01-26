У Києві відкриють нову інсталяцію в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (фото)

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" відкриє новий арт-об'єкт в Києві.

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Про це повідомила їх прес-служба.

Так, інсталяцію "Погляд у минуле" відкриють 27 січня, в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, на проспекті Перемоги, 10, біля Міністерства освіти і науки України.

Інсталяція авторства художниці і архітектора Анни Камишан пропонує заглянути в минуле. Інсталяцію складають два кам'яних валуна природного обробки, між каменів лежить дерево.

В кам'яні стели вмонтовані монокуляри з фотографіями.

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Відзначимо, що вони належать німецькому військовому фотографу-пропагандисту Йоханнес Хелле, який восени 1941 року в окупованому Києві зробив серію кольорових знімків, серед них найвідоміші фото Бабиного Яру, зроблені відразу після масового розстрілу майже 34 тисяч євреїв 29-30 вересня.

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Ці кадри є важливими документами і свідченнями жахливого злочину, скоєного нацистами в Бабиному Яру.

Влітку цього року президент Володимир Зеленський обговорив будівництво Меморіалу в Бабиному Яру із зарубіжними партнерами даного проекту.

Ми також повідомляли, що встановлені в Бабиному Яру нові скульптури викликали неоднозначну реакцію жителів міста.

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Дивіться відео – Зеленський відвідав Бабин Яр:

Відео: facebook.com/babynyar.memorial





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