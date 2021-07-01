У Києві відкрили міні-центри вакцинації. Як записатися на щеплення

Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві відкривають міні-центри вакцинації у Центрах первинної медико-санітарної допомоги столичних районів. Відтепер щеплення від коронавірусу можна отримати не тільки в МВЦ, але й в одній з 21 поліклінік міста, попередньо записавшись на зручний час через сервіс Helsi.me. Вакцинація проводитиметься щовихідні, попередній запис поки що відкрито на 3-4 та 10-11 липня.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Кого вакцинують?

"Вакцинуватися в них зможе будь-хто. Для цього необхідно мати бажання та записатися на щеплення через сервіс helsi.me. Фактично, ми пропонуємо додаткову можливість – окрім МВЦ, щепитися від COVID-19 ще зручніше з огляду на територіальну доступність", - сказала директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург

Записуватися можна у будь-який зручний кабінет щеплення у будь-якому районі Києва, незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря.

Також, у цих пунктах можна буде пройти і ревакцинацію (у тому числі тим, хто вакцинувався в МВЦ), після чого отримати Свідоцтво про вакцинацію від COVID-19.

Як записатись на щеплення?

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Щоб записатися на щеплення проти COVID-19 до медзакладу потрібно зайти на сайт Сервісу Helsi.me, обрати зручний день та час. З собою, як завжди, потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Декларація з сімейним лікарем дуже бажана – вона значно прискорює процес внесення даних про вакцинацію.

Пункти щеплень працюють у вихідні лише за попереднім записом через Helsi.me. "Живої" черги у медзакладах не буде.

Щеплення здійснюється вакциною Coronavac. Вакцинація проти COVID-19 відбувається безкоштовно.

Всі дані про проведену вакцинацію відображаються в безкоштовному додатку Helsi: дата вакцинації, доза, час від першої вакцини, назва вакцини тощо. Додаток helsi.me можна звантажити безкоштовно у AppStore та Google Play.

Де відкриють міні-центри?

Центри вакцинації відкриють у медзакладах. В основному, вони функціонуватимуть з 09:00 до 15:00 та працюватимуть лише на вихідних.

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Їх відкриють у:

КНП "ЦПМСД № 1" Голосіївського району м. Києва;

КНП "ЦПМСД № 2" Голосіївського району м. Києва;

КНП "ЦПМСД № 2" Дарницького району м. Києва;

КНП "ЦПМСД № 3" Дарницького району м. Києва;

КНП "ЦПМСД № 1" Деснянського району м. Києва;

КНП "ЦПМСД № 4" Деснянського району м. Києва;

КНП "ЦПМСД "Русанівка" Дніпровського району м. Києва";

КНП "ЦПМСД № 4" Дніпровського району м. Києва;

КНП "ЦПМСД № 1" Оболонського району м. Києва;

КНП "ЦПМСД № 1" Подільського району м. Києва;

КНП "ЦПМСД № 2" Подільського району м. Києва;

КНП "ЦПМСД Печерського району м. Києва";

КНП "ЦПМСД № 1" Святошинського району м. Києва;

КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва;

КНП "ЦПМСД № 3" Святошинського району м. Києва;

КНП "ЦПМСД № 1 Солом’янського району м. Києва;

КНП "ЦПМСД № 2" Солом’янського району м. Києва;

КНП "ЦПМСД № 1" Шевченківського району м. Києва;

КНП "ЦПМСД № 2" Шевченківського району м. Києва;

КНП "ЦПМСД № 3" Шевченківського району м. Києва;

КНП "Київська міська студентська поліклініка".

Нагадаємо, 1 липня в Європі почнуть діяти ковід-сертифікати для в'їзду туристів. Більшості вакцинованих українців доведеться почекати – ЄС досі не затвердив CoronaVac і CoviShield.

Крім того, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі поставки перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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