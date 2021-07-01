У Києві відкрили міні-центри вакцинації. Як записатися на щеплення

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У Києві відкривають міні-центри вакцинації у Центрах первинної медико-санітарної допомоги столичних районів. Відтепер щеплення від коронавірусу можна отримати не тільки в МВЦ, але й в одній з 21 поліклінік міста, попередньо записавшись на зручний час через сервіс Helsi.me. Вакцинація проводитиметься щовихідні, попередній запис поки що відкрито на 3-4 та 10-11 липня.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Кого вакцинують?
"Вакцинуватися в них зможе будь-хто. Для цього необхідно мати бажання та записатися на щеплення через сервіс helsi.me. Фактично, ми пропонуємо додаткову можливість – окрім МВЦ, щепитися від COVID-19 ще зручніше з огляду на територіальну доступність", - сказала директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург
Записуватися можна у будь-який зручний кабінет щеплення у будь-якому районі Києва, незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря.
Також, у цих пунктах можна буде пройти і ревакцинацію (у тому числі тим, хто вакцинувався в МВЦ), після чого отримати Свідоцтво про вакцинацію від COVID-19.
Як записатись на щеплення?
Щоб записатися на щеплення проти COVID-19 до медзакладу потрібно зайти на сайт Сервісу Helsi.me, обрати зручний день та час. З собою, як завжди, потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Декларація з сімейним лікарем дуже бажана – вона значно прискорює процес внесення даних про вакцинацію.
Пункти щеплень працюють у вихідні лише за попереднім записом через Helsi.me. "Живої" черги у медзакладах не буде.
Щеплення здійснюється вакциною Coronavac. Вакцинація проти COVID-19 відбувається безкоштовно.
Всі дані про проведену вакцинацію відображаються в безкоштовному додатку Helsi: дата вакцинації, доза, час від першої вакцини, назва вакцини тощо. Додаток helsi.me можна звантажити безкоштовно у AppStore та Google Play.
Де відкриють міні-центри?
Центри вакцинації відкриють у медзакладах. В основному, вони функціонуватимуть з 09:00 до 15:00 та працюватимуть лише на вихідних.
Їх відкриють у:
- КНП "ЦПМСД № 1" Голосіївського району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД № 2" Голосіївського району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД № 2" Дарницького району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД № 3" Дарницького району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД № 1" Деснянського району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД № 4" Деснянського району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД "Русанівка" Дніпровського району м. Києва";
- КНП "ЦПМСД № 4" Дніпровського району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД № 1" Оболонського району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД № 1" Подільського району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД № 2" Подільського району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД Печерського району м. Києва";
- КНП "ЦПМСД № 1" Святошинського району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД № 3" Святошинського району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД № 1 Солом’янського району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД № 2" Солом’янського району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД № 1" Шевченківського району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД № 2" Шевченківського району м. Києва;
- КНП "ЦПМСД № 3" Шевченківського району м. Києва;
- КНП "Київська міська студентська поліклініка".
Нагадаємо, 1 липня в Європі почнуть діяти ковід-сертифікати для в'їзду туристів. Більшості вакцинованих українців доведеться почекати – ЄС досі не затвердив CoronaVac і CoviShield.
Крім того, у липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Є ймовірність, що деякі поставки перенесуть, оскільки це дуже великий обсяг.
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