У Києві відкрили новий бюветний комплекс: де знаходиться

На проспекті Голосіївському, 5-15 відкрили новий бюветний комплекс глибиною 255 метрів Юрського водоносного горизонту.
Про це повідомляє КМДА.
Новий бювет має зручну тумбу з водорозбірними кранами, сучасну систему подачі води з кнопками та систему підігріву "антилід", що попереджує намерзання води в холодну пору року.
Такі ж сучасні бювети вже збудовано у п’ятьох районах міста:
- у Дарницькому – вул. Урлівська, 9, просп. Григоренка, 14;
- в Оболонському – вул. Йорданська, 11;
- у Святошинському – вул. Бахмацька, 10 та б‑р Академіка Вернадського, 85;
- у Солом’янському – вул. Героїв Війни, 14;
- у Дніпровському – просп. Генерала Ватутіна, 2-Б та б-р Перова, 40.
Всього в Києві 204 бюветних комплекси. З них 174 – працюють.
Раніше в Києві Держпродспоживслужба взяла проби в декількох бюветах з водою. Результати перевірки 10 комплексів показали, що в 8 пробах води виявлені відхилення від гігієнічних вимог до питної води.
Також "Київводфонд" опублікував інтерактивну карту бюветних комплексів на території столиці.
Дивіться сюжет – в селах пропадає вода:
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