У Києві відкрили новий бюветний комплекс: де знаходиться

Всього в Києві 204 бюветних комплекси

На проспекті Голосіївському, 5-15 відкрили новий бюветний комплекс глибиною 255 метрів Юрського водоносного горизонту.

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Про це повідомляє КМДА.

Новий бювет має зручну тумбу з водорозбірними кранами, сучасну систему подачі води з кнопками та систему підігріву "антилід", що попереджує намерзання води в холодну пору року.

Такі ж сучасні бювети вже збудовано у п’ятьох районах міста:

у Дарницькому – вул. Урлівська, 9, просп. Григоренка, 14;

в Оболонському – вул. Йорданська, 11;

у Святошинському – вул. Бахмацька, 10 та б‑р Академіка Вернадського, 85;

у Солом’янському – вул. Героїв Війни, 14;

у Дніпровському – просп. Генерала Ватутіна, 2-Б та б-р Перова, 40.

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Всього в Києві 204 бюветних комплекси. З них 174 – працюють.

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Раніше в Києві Держпродспоживслужба взяла проби в декількох бюветах з водою. Результати перевірки 10 комплексів показали, що в 8 пробах води виявлені відхилення від гігієнічних вимог до питної води.

Також "Київводфонд" опублікував інтерактивну карту бюветних комплексів на території столиці.

Дивіться сюжет – в селах пропадає вода:

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