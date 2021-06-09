Кияни тепер зможуть записатися на вакцинацію від коронавіруса в МВЦ через сервіс Helsi.me

Поки така функція доступна тільки для киян, але скоро така можливість з'явиться і у жителів інших міст

Запис на вакцинацію в МВЦ для киян доступний через сервіс Helsi.me. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві відкрили попередній запис на масову вакцинацію в Міжнародному виставковому центрі через сервіс Helsi.me. Застосунок можна завантажити безкоштовно в AppStore і Google Play.

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Про це повідомляє КМДА.

Як розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, кияни можуть записатися на масову вакцинацію від COVID-19 і не витрачати час у живій черзі.

Однак, СЕО сервісу Helsi.me Євген Донець попередив, що на цьому тижні запис на вакцинацію від коронавірусу через сервіс доступний тільки для киян.

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"Проте ми сподіваємося, що скоро така можливість з’явиться і у мешканців інших міст", – повідомив він.

За його словами, дані про проведену вакцинацію відображатимуться в безкоштовному додатку Helsi та в електронному кабінеті користувача на сайті.

Як записатися на щеплення

Потрібно зайти за прямим посиланням на сайт сервісу Helsi.me і вибрати день і час вакцинації.

Підтвердження запису буде направлено в смс-повідомленні.

Смс потрібно буде показати на вході в пункт вакцинації разом з паспортом.

Попередньо потрібно зареєструвати заявку на щеплення в застосунку "Дія".

Потрібно переконатися, що в електронному кабінеті Helsi.me вказано актуальний номер мобільного телефону.

Плануючи похід на вакцинацію, слід подбати про декларацію з лікарем, адже її відсутність в 3-4 рази уповільнює процес вакцинації.

Повідомлення про необхідність отримання наступної дози вакцини також буде надходити в застосунок. Застосунок Helsi.me можна скачати безкоштовно в AppStore і Google Play.

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Нагадаємо, що для киян старше 18 років щеплення проводяться кожні вихідні в Міжнародному виставковому центрі (вул. Броварська, 15, корпус 4, вхід 4-А, ст. метро "Лівобережна"). Вакцинація проти COVID-19 – безкоштовна в рамках Державної програми.

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Відзначимо, сервіс Helsi.me – це сервіс запису на медичні послуги і безпечного зберігання медичних даних. Через сайт і додаток Helsi.me щомісяця записують на прийом понад 2,5 млн пацієнтів. Системою користуються понад 1300 закладів охорони здоров'я та 49 тис. лікарів з усієї України.

Раніше ми повідомляли, що на вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для людей,що записалися в чергу в застосунку "Дія".

Нагадаємо, українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію.

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