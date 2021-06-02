У Києві відкрили пункти вакцинації працівників навчальних закладів

Всіх працівників навчальних закладів прищеплюють вакциною Pfizer – її надало МОЗ

У столиці запрацювали пункти вакцинації працівників навчальних закладів. Їх будуть прищеплювати вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров'я.

Реклама

Про це повідомляє КМДА.

Так, зараз визначено 17 пунктів вакцинації в навчальних закладах, розташованих у всіх районах столиці.

"Працівників освітніх закладів попередньо запрошують на вакцинацію. Щоб вакцинувати працівників, керівнику закладу необхідно подати дані про охочих щепитися до районного відділу освіти. Після цього їх телефоном запросять на вакцинацію", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: В Україні різко зросли темпи вакцинації. Скільки щеплень зробили за добу

В тренді У Києві біля станції метро люди зустріли косулю (відео)

Реклама

Всіх працівників навчальних закладів прищеплюють вакциною Pfizer.

Раніше ми писали, що в Україні відкриють понад дві тисячі пунктів вакцинації від COVID-19.

Також повідомлялося, що всього з початку кампанії в Україні щеплено 539 126 чоловік.Дев'ятеро чоловік вже отримали другу дозу вакцини.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу