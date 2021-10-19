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У Києві очікується хмарна та вітряна погода: синоптики дали прогноз (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
19 жовтня, 07:00
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Цього дня в столиці України опадів не прогнозують
У Києві очікується суха погод/Колаж: Сьогодні
У Києві очікується суха погод/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 19 жовтня, у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Водночас в Україні очікуються різкі перепади температури.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у Києві температура повітря буде коливатися від +9 до +11 градусів. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Опадів у столиці не прогнозують.

Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла у Київ лише в другій половині вересня. Попри те, що вересень — осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня в Києві склала +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

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