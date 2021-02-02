У Києві очікують двадцятиградусний мороз: синоптики дали прогноз

Наступного тижня в Києві очікується похолодання. У столиці обіцяють сніг, дощі і значне зниження температури до 24 градусів морозу вночі.
Про це повідомляє Gismeteo.
Синоптики повідомляють, що вже 5-6 лютого в столиці буде хмарно з проясненнями і невеликий сніг, стовпчик термометра опуститься до 5-6 морозу вдень і 15 градусів морозу вночі.
А на наступний день, 7 лютого , 10 градусів вдень і 13 градусів морозу вночі. В понеділок, 8 лютого очікують мокрий сніг з дощем, а температура 8-12 морозу.
Уже 9 лютого вдень буде 7 градусів морозу, а вночі очікують до 17 градусів морозу.
10 лютого вдень 11 градусів морозу, а вночі 20 градусів морозу.
Нагадаємо, лютий Україні почнеться з морозів, але протримаються вони лише кілька днів, потім нас чекає відлига і навіть крижані дощі.
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