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У Києві паркомісця продаватимуть на аукціоні – ціни

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
25 жовтня, 10:53
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Це стосується майданчиків під бізнес-центрами, бутиками, салонами, банками і т.д.
Паркомісце в Києві можна буде купити на аукціоні. Фото: колаж "Сьогодні"
Паркомісце в Києві можна буде купити на аукціоні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві паркомісця в I та II зонах продаватимуть на спеціальному аукціоні. Це стосується майданчиків під бізнес-центрами, бутиками, салонами, банками і т.д.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов виданню "Обозреватель".

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Паркомісце можна буде купити на аукціоні

Машиномісце в межах одного паркомайданчика буде виставлятися на онлайн-аукціон за умови надходження на нього більше однієї заявки на бронювання.

Вартість паркомісця

Ціна в кожній локації столиці буде різною. Залежно від територіальної зони паркування ціна за одне заброньоване машиномісце буде встановлюватися від 8599 гривень на місяць для І зони, від 4410 гривень на місяць – для II зони.

Зазначається, що кількість заброньованих машиномісць у столиці не буде перевищувати 40%. Так, щонайменше 60% паркувального простору Києва завжди буде залишатися загальнодоступним для кожного.

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У Києві покарали "героїв парковки".
У Києві покарали "героїв парковки". / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи будуть змушувати платити за парковку у дворах?

У міської влади поки немає в планах отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців Києва. Міська адміністрація у рамках комплексної програми з упорядкування паркування проведе моніторинг прибудинкових територій на предмет належності їх до ОСББ або ЖБК.

"Жителі, чия прибудинкова територія не належить ОСББ або ЖБК, будуть про це проінформовані, - зазначив начальник інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін. – Ми запропонуємо їм протягом певного періоду оформити ділянку біля будинку на баланс ОСББ або ЖБК".

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