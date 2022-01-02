У Києві передають погіршення погоди – прогноз

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом

У столиці буде ожеледиця та сильний вітер / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 3 січня синоптики передають уночі на дорогах ожеледь. Протягом доби прогнозують пориви вітру 25-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Кияни закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватися порад під час ожеледиці.

Поради водіям

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції і відмовитися від ризикованих маневрів;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні фари;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Також нагадуємо водіям, що в період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки. Автомобілі, що заважають шляховикам, евакуюють.

Поради пішоходам

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах і ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але й тяжких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги при ходьбі в ожеледь – спробуйте швидко сісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні та на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у певних місцях на дозволений сигнал світлофору.

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Зима скоро повернеться до України

Узагальнений прогноз погодних сайтів на січень показує, що зима повернеться, причому незабаром, до православного Різдва (7 січня). Сильних морозів "інтернет-синоптики" не обіцяють, максимум мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень.

Такі холоди очікуються у північних – від Волині до Сумщини – та східних областях – Донецька, Луганська, Харківська, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, що належать географічно до центральної України.

В решті центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, буде тепліше: вночі 6-8 градусів морозу, вдень 2-3 морози.

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