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У Києві передають погіршення погоди – прогноз

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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2 січня, 17:00
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Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом
У столиці буде ожеледиця та сильний вітер
У столиці буде ожеледиця та сильний вітер / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 3 січня синоптики передають уночі на дорогах ожеледь. Протягом доби прогнозують пориви вітру 25-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Кияни закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватися порад під час ожеледиці.

Поради водіям

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції і відмовитися від ризикованих маневрів;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні фари;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Також нагадуємо водіям, що в період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки. Автомобілі, що заважають шляховикам, евакуюють.

Поради пішоходам

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах і ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але й тяжких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги при ходьбі в ожеледь – спробуйте швидко сісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
  • будьте уважні та на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у певних місцях на дозволений сигнал світлофору.

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Зима скоро повернеться до України

Узагальнений прогноз погодних сайтів на січень показує, що зима повернеться, причому незабаром, до православного Різдва (7 січня). Сильних морозів "інтернет-синоптики" не обіцяють, максимум мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень.

Такі холоди очікуються у північних – від Волині до Сумщини – та східних областях – Донецька, Луганська, Харківська, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, що належать географічно до центральної України.

В решті центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, буде тепліше: вночі 6-8 градусів морозу, вдень 2-3 морози.

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