Мафія осоромлена: в Києві перехід на "Либідській" очистили від кіосків (фото)

У Києві 12 травня в підземному переході біля станції метро "Либідська" знесли МАФи.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
Кияни одразу відреагували на подію в Мережі, подякувавши комунальникам за роботу.
"Прямо зараз в переході м. Либідська благоустрій громить МАФи", – пишуть в інтернеті.
Раніше ми писали, що в Києві МАФовики побилися з поліцією і комунальниками.
Також повідомлялося, що в Києві точково демонтували МАФи, які торгували алкоголем без дозвільних документів. Демонтували ті кіоски, які розміщувалися без дозволів, нічого не платили в бюджет і торгували алкогольними напоями. Сьогодні в столиці прибрали сім таких тимчасових МАФів.