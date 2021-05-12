Русский
$ 27,67
33,67
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Мафія осоромлена: в Києві перехід на "Либідській" очистили від кіосків (фото)

12 травня, 19:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Тепер в підземному переході для пішоходів прохід став вільнішим

У Києві 12 травня в підземному переході біля станції метро "Либідська" знесли МАФи.

Реклама

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Кияни одразу відреагували на подію в Мережі, подякувавши комунальникам за роботу.

Реклама

"Прямо зараз в переході м. Либідська благоустрій громить МАФи", – пишуть в інтернеті.

В тренді
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)

Раніше ми писали, що в Києві МАФовики побилися з поліцією і комунальниками.

Також повідомлялося, що в Києві точково демонтували МАФи, які торгували алкоголем без дозвільних документів. Демонтували ті кіоски, які розміщувалися без дозволів, нічого не платили в бюджет і торгували алкогольними напоями. Сьогодні в столиці прибрали сім таких тимчасових МАФів.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Курили, пили і задували свічки: підлітки
Курили, пили і задували свічки: підлітки "відзначилися" на Великдень у церкві (відео)Інші новини
У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?
У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?Інші новини
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)Інші новини
"Почали творити якусь хр*нь": підлітки вибачилися за дебош у церкві (відео)Інші новини
Станцію
Станцію "Майдан Незалежності" закрили, а людей відігнали з площі. Що сталося (оновлено)Інші новини
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом – онлайн (фото, відео)
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом – онлайн (фото, відео)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти