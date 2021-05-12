Мафія осоромлена: в Києві перехід на "Либідській" очистили від кіосків (фото)

Тепер в підземному переході для пішоходів прохід став вільнішим

У Києві 12 травня в підземному переході біля станції метро "Либідська" знесли МАФи.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Кияни одразу відреагували на подію в Мережі, подякувавши комунальникам за роботу.

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"Прямо зараз в переході м. Либідська благоустрій громить МАФи", – пишуть в інтернеті.

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Раніше ми писали, що в Києві МАФовики побилися з поліцією і комунальниками.

Також повідомлялося, що в Києві точково демонтували МАФи, які торгували алкоголем без дозвільних документів. Демонтували ті кіоски, які розміщувалися без дозволів, нічого не платили в бюджет і торгували алкогольними напоями. Сьогодні в столиці прибрали сім таких тимчасових МАФів.