У Києві перейменують 5 станцій метро: які назви обрали українці

У Києві визначили нові назви для 5 станцій метро. Добір пропозицій проводився до 1 травня. Загалом у голосуванні взяли участь 170 646 користувачів.
Про це повідомили у КМДА.
Голосування за нові назви відбувалося до 9 травня. Які назви обрали учасники:
- для станції "Берестейська" – "Бучанська",
- для станції "Площа Льва Толстого" – "Василя Стуса",
- для станції "Героїв Дніпра" – "Героїв України",
- для станції "Мінська" – "Варшавська",
- для станції "Дружби народів" – "Ботанічна".
В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць
В Івано-Франківську вирішили перейменувати кілька десятків вулиць , названих на честь культурних, політичних та наукових діячів Росії. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, перейменували:
- Вулицю Гаркуші на вулицю Михайла Мулика
- Вулицю Добролюбова на вул.
- Вулицю Достоєвського на вул. Героїв Чернігова
- Вулицю Лермонтова вулиця Героїв Маріуполя
- Вулицю Менделєєва на вул. Героїв Попасної
- Вулицю Некрасова на вул. Героїв Охтирки
- Вулицю Сєченова на вул.
- Вулицю Ушинського на вул.
- Вулицю Чехова на вул. Героїв Харкова
- Вулицю Герцена на вул.
- Вулицю Чайковського на вулицю Василя Сліпака
- Вулицю Докучаєва на вулицю Євстахія Джанджаласа
- Вулицю Короленка на вулицю Віри Левицької
- Вулицю Макаренка на вулицю Олекси Гірника
- Вулицю Огарьова на вулиці Мирослава Лущака
- Вулицю Руднєва на вул.
- Вулицю Пржевальського на вул.
- Вулицю Ціолковського на вулицю Івана Федика
- Вулицю Академіка Сахарова на вулицю Української Перемоги
- Вулицю Данилевського на вул. Степана Бурдіна
- Вулицю Ковалевської на вул.
- Вулицю Толстого на вул.
- Вулицю Глінки на вул. Олександра Тисовського
- Вулицю Рєпіна на вулицю Миколи Арсенича-Березовського
- Провулок Червоний на вулицю Осипа Назарука
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