У Києві перейменують 5 станцій метро: які назви обрали українці

Нові назви отримають станції "Берестейська", "Площа Льва Толстого", "Героїв Дніпра", "Мінська" та "Дружби народів"

У київському метро перейменують станції / Колаж "Сьогодні"

У Києві визначили нові назви для 5 станцій метро. Добір пропозицій проводився до 1 травня. Загалом у голосуванні взяли участь 170 646 користувачів.

Про це повідомили у КМДА.

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Голосування за нові назви відбувалося до 9 травня. Які назви обрали учасники:

для станції "Берестейська" – "Бучанська",

для станції "Площа Льва Толстого" – "Василя Стуса",

для станції "Героїв Дніпра" – "Героїв України",

для станції "Мінська" – "Варшавська",

для станції "Дружби народів" – "Ботанічна".

Варіанти назв для станції "Площа Лева Толстого". Фото: КМДА

Варіанти назв для станції "Дружби народів". Фото: КМДА

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Варіанти назв для станції "Мінська". Фото: КМДА

Варіанти назв для станції "Героїв Дніпра". Фото: КМДА

Варіанти назв для станції "Берестейська". Фото: КМДА

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В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць

В Івано-Франківську вирішили перейменувати кілька десятків вулиць , названих на честь культурних, політичних та наукових діячів Росії. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, перейменували:

Вулицю Гаркуші на вулицю Михайла Мулика

Вулицю Добролюбова на вул.

Вулицю Достоєвського на вул. Героїв Чернігова

Вулицю Лермонтова вулиця Героїв Маріуполя

Вулицю Менделєєва на вул. Героїв Попасної

Вулицю Некрасова на вул. Героїв Охтирки

Вулицю Сєченова на вул.

Вулицю Ушинського на вул.

Вулицю Чехова на вул. Героїв Харкова

Вулицю Герцена на вул.

Вулицю Чайковського на вулицю Василя Сліпака

Вулицю Докучаєва на вулицю Євстахія Джанджаласа

Вулицю Короленка на вулицю Віри Левицької

Вулицю Макаренка на вулицю Олекси Гірника

Вулицю Огарьова на вулиці Мирослава Лущака

Вулицю Руднєва на вул.

Вулицю Пржевальського на вул.

Вулицю Ціолковського на вулицю Івана Федика

Вулицю Академіка Сахарова на вулицю Української Перемоги

Вулицю Данилевського на вул. Степана Бурдіна

Вулицю Ковалевської на вул.

Вулицю Толстого на вул.

Вулицю Глінки на вул. Олександра Тисовського

Вулицю Рєпіна на вулицю Миколи Арсенича-Березовського

Провулок Червоний на вулицю Осипа Назарука

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