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У Києві перейменують 5 станцій метро: які назви обрали українці

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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10 травня, 12:36
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Нові назви отримають станції "Берестейська", "Площа Льва Толстого", "Героїв Дніпра", "Мінська" та "Дружби народів"
У київському метро перейменують станції / Колаж "Сьогодні"
У київському метро перейменують станції / Колаж "Сьогодні"

У Києві визначили нові назви для 5 станцій метро. Добір пропозицій проводився до 1 травня. Загалом у голосуванні взяли участь 170 646 користувачів.

Про це повідомили у КМДА.

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Голосування за нові назви відбувалося до 9 травня. Які назви обрали учасники:

  • для станції "Берестейська" – "Бучанська",
  • для станції "Площа Льва Толстого" – "Василя Стуса",
  • для станції "Героїв Дніпра" – "Героїв України",
  • для станції "Мінська" – "Варшавська",
  • для станції "Дружби народів" – "Ботанічна".

Варіанти назв для станції "Площа Лева Толстого". Фото: КМДА
Варіанти назв для станції "Площа Лева Толстого". Фото: КМДА

Варіанти назв для станції "Дружби народів". Фото: КМДА
Варіанти назв для станції "Дружби народів". Фото: КМДА

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Варіанти назв для станції "Мінська". Фото: КМДА
Варіанти назв для станції "Мінська". Фото: КМДА

Варіанти назв для станції "Героїв Дніпра". Фото: КМДА
Варіанти назв для станції "Героїв Дніпра". Фото: КМДА

Варіанти назв для станції "Берестейська". Фото: КМДА
Варіанти назв для станції "Берестейська". Фото: КМДА

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В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць

В Івано-Франківську вирішили перейменувати кілька десятків вулиць , названих на честь культурних, політичних та наукових діячів Росії. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, перейменували:

  • Вулицю Гаркуші на вулицю Михайла Мулика
  • Вулицю Добролюбова на вул.
  • Вулицю Достоєвського на вул. Героїв Чернігова
  • Вулицю Лермонтова вулиця Героїв Маріуполя
  • Вулицю Менделєєва на вул. Героїв Попасної
  • Вулицю Некрасова на вул. Героїв Охтирки
  • Вулицю Сєченова на вул.
  • Вулицю Ушинського на вул.
  • Вулицю Чехова на вул. Героїв Харкова
  • Вулицю Герцена на вул.
  • Вулицю Чайковського на вулицю Василя Сліпака
  • Вулицю Докучаєва на вулицю Євстахія Джанджаласа
  • Вулицю Короленка на вулицю Віри Левицької
  • Вулицю Макаренка на вулицю Олекси Гірника
  • Вулицю Огарьова на вулиці Мирослава Лущака
  • Вулицю Руднєва на вул.
  • Вулицю Пржевальського на вул.
  • Вулицю Ціолковського на вулицю Івана Федика
  • Вулицю Академіка Сахарова на вулицю Української Перемоги
  • Вулицю Данилевського на вул. Степана Бурдіна
  • Вулицю Ковалевської на вул.
  • Вулицю Толстого на вул.
  • Вулицю Глінки на вул. Олександра Тисовського
  • Вулицю Рєпіна на вулицю Миколи Арсенича-Березовського
  • Провулок Червоний на вулицю Осипа Назарука

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Танки 1170
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5
ББМ 2808
ББМ
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Артилерія 519
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Засоби ППО 87
Засоби ППО
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РСЗВ 185
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