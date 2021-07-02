У Києві перекриють рух через масштабні змагання з триатлону: де саме

Також передбачено внесення змін до руху громадського пасажирського транспорту

У столиці перекриють рух через чемпіонат. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві перекриють рух транспорту на кількох вулицях. 3-4 липня в місті пройдуть змагання "Олімпік Триатлон Кубок Києва 2021".

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Про це повідомляє прес-служба КМДА в Telegram.

За інформацією організаторів, з 6:00 3 липня до 22:00 4 липня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі. А 3 липня з 16:00 до 20:00 перекриють вулицю Труханівську.

Графік перекриття вулиць 4 липня:

вул. Петра Сагайдачного – з 7:00 до 13:00;

Боричів узвіз – з 7:00 до 13:00;

вул. Набережно-Хрещатицької (в напрямку Гаванського моста) – з 7:00 до 13:00;

Гаванський міст (в напрямку Північного моста) – з 7:00 до 13:00;

вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного моста до вул. Електриків) – з 7:00 до 13:00;

Набережне шосе (в напрямку Гаванського моста) – з 7:00 до 13:00;

Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) – з 7:00 до 13:00;

поворот з моста Метро на Набережне шосе – з 7:00 до 13:00;

вул. Труханівська – з 7:00 до 13:00.

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Також передбачено внесення змін до руху громадського пасажирського транспорту в маршрути автобусів № 62, 114, 115.

Також раніше ми писали, що в Києві з 3 на 4 липня продовжать роботу метрополітену на годину. Це станеться у зв'язку з проведенням фестивалю футболу і трансляцією матчу чемпіонату Європи між збірними України та Англії на Спортивній площі.