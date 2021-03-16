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У Києві перенесли шкільні канікули: діти почнуть відпочивати раніше

16 березня, 15:21

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Замість 20 березня учні 5-11 класів зможуть почати відпочивати з 18 березня

Через поширення в Києві коронавірусної інфекції влада української столиці ухвалили рішення почати шкільні канікули на два дні раніше, аніж планувалося.

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Про це повідомив на брифінгу 16 березня київський мер Віталій Кличко.

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"Київ схвалив рішення почати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня", – сказав Кличко, назвавши цей захід одним з тих, що в силах міської влади.

Дитячі садки та молодша школа при цьому продовжать працювати в звичайному режимі.

Варто зазначити, що за затвердженим планом на 2020-2021 навчальний рік весняні канікули в школах України мають початися 22 березня. Оскільки це понеділок, фактично відпочивати діти почнуть відпочивати з суботи, 20 березня. Триватимуть канікули до 28 березня.

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Віталій Кличко зазначив, що в останні півтора тижні в місті йде активний приріст нових випадків COVID-19, і лише за попередню добу в Києві виявили 999 нових хворих. Тому влада столиці попросила Кабмін посилити обмеження в помаранчевій зоні, в якій знаходиться і Київ.

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Київ школа канікули коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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