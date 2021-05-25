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У Києві планують капітально відремонтувати Хрещатик

25 травня, 13:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сама реконструкція може початися вже в цьому році

/ Фото: Олександр Яремчук, Сьогодні

У Києві планують провести капітальний ремонт вулиці Хрещатик, яка розташована на території двох районів Києва – Печерського та Шевченківського. Вартість його складе більше 740 млн гривень.

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Про це повідомляють на сайті системи Prozorro.

Так, "Київавтодор" вже оголосив тендер на капремонт.

"Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 740 951 200,35 UAH", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, що на фасадах будинків оновлять нумерацію і забезпечать її підсвічування, буде вдосконалена система вуличного освітлення. Крім того, на головній вулиці країни розмістять тактильну плитку направляє та стримуючого дії для людей з проблемами зору. Також планується замінити всі урни.

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Також ми повідомляли, що в Києві знову ремонтують міст Кличко.

Нагадаємо, будинок з химерами в Києві обнесли будівельним риштуванням. Раніше ремонтні роботи проводились на центральному вході в будівлю, на його першому поверсі. Тепер робітники явно розширили масштаби робіт.

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