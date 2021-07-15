У Києві по Дніпру дрейфує будинок: шукають власників (відео)

В річкову поліцію звернень з стосовно плаваючого будинку не надходило – чий він невідомо

Будинок самостійно пливе за течією. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 15 липня, стався курйозний випадок. По Дніпру дрейфував будинок. Звідки і куди він плив – невідомо.

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Відео опублікував KIEVMAP в Telegram.

"Як це чудово, залишити все позаду і відправитися в далеку подорож в "будинку", – жартують в Мережі.

У ДСНС Києва сказали "Сьогодні", що їм поки не надходила інформація по будинку, який дрейфує по Дніпру.

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У поліції також з стосовно дивного будинку не чули:

"В річкову поліцію звернень з стосовно плаваючого будинку сьогодні не надходило", – кажуть "Сьогодні".

Раніше ми писали, що в Києві по Дніпру дрейфувала некерована баржа. У Мережі щосили жартували над одиноким судном в Дніпрі, деякі користувачі навіть звуть Джека Горобця, натякаючи на фільм "Пірати Карибського моря".

І це вже не перший випадок. Раніше ми повідомляли, що патрульні Віталій Данильчук та Олександр Ясур рибалили на березі Дніпра, коли побачили некеровану баржу з краном, яка прямувала за течією, збиваючи буї.