Київ
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Києві під ОПУ відкрили інклюзивний арт-майданчик за мотивами Марії Примаченко (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
21 серпня, 17:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Інсталяція працюватиме з серпня 2021 року і протягом осені
Майданчик вийшов дуже яскравим і, в той же час, інклюзивним / Фото: пресслужба ОПУ
Майданчик вийшов дуже яскравим і, в той же час, інклюзивним / Фото: пресслужба ОПУ

У суботу, 21 серпня, в Києві, біля будівлі Офісу Президента України відкрили арт-майданчик, створений за мотивами робіт відомої української художниці Марії Примаченко. Арт-майданчик орієнтований на дорослих і дітей, також він доступний для людей з обмеженими можливостями.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

"У нас вже був досвід, як робити інтерактивні майданчики біля Офісу Президента. Сучасні публічні простори стають живими тоді, коли поєднується кілька функцій, а саме тут і з'єднуються мистецтво і інтерактивний дитячий майданчик, який також інклюзивний. Тут діти будуть вчитися мистецтву через інтерактив. Вони підсвідомо і свідомо будуть долучаться до сучасного українського мистецтва. Такої якості майданчиків я не бачив ніде в світі", – зазначив гендиректор ВДНГ Євген Мушкін під час відкриття арт-локації.

Фото: пресслужба ОПУ
Фото: пресслужба ОПУ

В ОПУ пояснили, що вибрали роботи саме Примаченко, оскільки вони найкращим чином ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит.

Фото: пресслужба ОПУ
Фото: пресслужба ОПУ

Реклама

Внучка художниці, директор Благодійного фонду "Творча спадщина родини Марії Примаченко" Анастасія Примаченко вважає, що майданчик вийшов дуже яскравим і інклюзивним, адже будь-яка дитина може прийти і пограти на ньому.

Фото: пресслужба ОПУ
Фото: пресслужба ОПУ

"У ці дні ми святкуватимемо 30-річчя незалежності України, і дуже добре в такі часи знайомитися з нашим рідним. Марія Примаченко все своє життя транслювала справжню українську душу, незалежність і силу. Зараз у світі відбувається дуже багато поганого: пандемія, війни. і ми, українці, і все людство трохи забули про ось цю казку, про віру в краще", – підкреслила правнучка художниці.

Фото: пресслужба ОПУ
Фото: пресслужба ОПУ

Арт-майданчик буде працювати з серпня 2021 року і протягом осені.

Фото: пресслужба ОПУ
Фото: пресслужба ОПУ

Про художницю

Реклама

Марія Примаченко – народилася 30 грудня 1908 (12 січня) 1909 року в селі Болотня (нині Іванківського району Київської області України), де і провела все життя. Українська народна художниця. Народний художник УРСР. Представниця "народного примітиву" ( "наївного мистецтва"). За роки роботи класик сучасної української народної живопису створила понад 500 художніх робіт.

У дитинстві Примаченко перехворіла страшною недугою – поліомієлітом. Це зробило її не по-дитячому серйозною й спостережливою, загострило слух і зір.

Раніше ми писали, що:

  • в Черкаській області відкриють арт-об'єкт "Серце України" . Голова Черкаської ОДА розповів, що особливу увагу в проекті приділили питанню інклюзії: "Серце України" без бар'єрів".

  • Vogue UA представить масштабний проєкт : 30 обкладинок від українських художників.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
Україна
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Опитування
погода
курс долара
опитування
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти