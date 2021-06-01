У Києві під виглядом благодійників гроші збирають шахраї (відео)

Псевдо-волонтери повернулися після карантину. Збирають гроші в громадському транспорті. Легенда незмінна – на лікування важко хворих. Кореспондент "Сьогодні" Георгій Маринов познайомився з людиною, якій такі брехуни збирали гроші для операції на серці.

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Гроші на пересадку серця здоровій людині. Днями Борис зустрів волонтерів, які ходили вагонами метро та збирали кошти нібито на його лікування.

"Для пересадки серця, Бориса Хмельницького і моя фотографія, ну я спочатку впав у ступор, він мене не впізнав – я був в масці. Потім питаю: що за фонд, моє запитання йому здався підозрілим і просто ретирувався і втік", – розповідає Борис Хмельницький.

Відео: Сьогодні

Катерина Жук близько десяти років перевіряє різні благодійні організації. Стежить, щоб зібране витрачалося за призначенням. Про шахрайство знає багато.

"Лікар в підземному переході метро, чи то десь біля вокзалу зустрів "скриночника" з фотографією пацієнта, який кілька років тому помер – колишній пацієнт цього лікаря, важке захворювання", – говорить представник компанії з перевірки і сертифікації громадських організацій Катерина Жук.

Але частіше псевдоблагодійники дійсно мають на руках діагнози, навіть дозвіл від рідних. І збирають гроші для реально існуючого хворого. Правда, віддають близьким тільки мізерну частину зібраного.

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"Це будуть якісь великі суми, але напевно 1000-2000 гривень на місяць. Фонд в цей час збирає, звичайно ж, не 2000 гривень а в рази більше", – каже Катерина Жук.

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Більше 90% таких організацій – шахрайські. І відрізнити справжні наміри від вигаданої афери – майже неможливо.

"Якщо ви хочете комусь допомогти – робіть це точково через перевірені джерела і організації, які ви знаєте", – додає експерт з безпеки Руслан Болгов.

Раніше ми писали, що в центрі Києва шахраї в валютообмінниках забрали у чоловіка велику суму грошей.

Також ми писали, що в Києві затримали чоловіка, якого підозрюють в шахрайстві – обміняв 41 тисячу доларів США на фальшиві гривні.