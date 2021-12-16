У Києві подорожчають квартири? Що буде з цінами на житло в 2022 році

Скорочення попиту на первинному ринку Києва становило 30%

Перші півроку у столиці вартість житла залишиться стабільною / Фото: Колаж: Сьогодні

У першій половині 2022 року на київському ринку житла спостерігатиметься відносна цінова стабільність. Про це повідомила Олена Гайдамаха, голова Київського міського осередку АФНУ.

Первинний ринок

Експерт зазначила, що у перші місяці 2022 року на первинному ринку Києва будуть відчутні наслідки зниження активності покупців, яке спостерігається із середини вересня до грудня. Вона нагадала, що зменшення попиту на первинному ринку Києва становило 30%.

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"З одного боку, на зниження активності на первинному ринку Києва вплинула нова хвиля пандемії, з іншого – занадто високі темпи зростання житла, які спостерігалися протягом останніх 2 років. Саме ці два фактори можуть стати головними в ціноутворенні на первинному ринку житла наступного року", – сказала вона.

На її думку, щоб уникнути кризових явищ, пов'язаних з відірваністю цін від платоспроможного попиту, у перші 3 місяці 2022 року забудовники активно використовуватимуть різноманітні програми лояльності: значні знижки за 100-відсоткову оплату майбутньої квартири, а також тривалі програми на виплат з мінімальним першим внеском.

"Платоспроможний попит майже вичерпаний. І навіть можливе зростання витрат на будівництво (зростання вартості будматеріалів та будівельно-монтажних робіт) не стане економічно зваженим приводом для збільшення цін", – розповіла Олена Гайдамаха.

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За її даними, у І півріччі 2022 року понад 70% попиту на первинному ринку буде сконцентровано на житлових комплексах нових форматів переважно комплексної забудови, які пропонують майбутнім мешканцям оптимальні та безпечні умови для комфортного життя (розвинений інфраструктурний комплекс, наявні зони рекреації, заняття спортом, відпочинок, місткі паркінги та ін.).

Водночас інвесторів цікавитимуть переважно об'єкти на початкових стадіях будівництва або ті, в яких вже реалізовано першу чергу будівництва.

"Починаючи з кінця березня до кінця травня 2022 року вартість житла в об'єктах нових форматів переважно комплексної забудови може зрости в середньому на 3-5%. В інших сегментах первинного ринку, наприклад в об'єктах економкласу та бізнескласу, зростання цін буде лише точковим залежно від стадії будівництва, потенційних можливостей для інвестування та виставленої забудовником ціни", – наголосила вона.

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Щодо первинного ринку в найближчому передмісті Києва – за 20 км від столиці, то, на думку Олени Гайдамахи, у найближчі 6 місяців вартість 1 м2 може зрости в середньому на 7%.

"Популярність передмістя у покупців житла на первинному ринку обумовлена ​​насамперед цінами: вартість 1 м2 у передмісті Києва в середньому на 20-25% нижча за аналогічні об'єкти в межах столиці. А попит на новобудови на околицях на 10-15% вищий за попит на київські ЖК. Саме це може спровокувати забудовників передмістя до повільного вирівнювання цін. Однак надмірне зростання вартості 1 м2, що не відповідає очікуванням покупців, може мати зворотний ефект. Тому будь-які цінові зміни мають бути економічно зваженими", – вважає експерт.

Вторинний ринок

На вторинному ринку Києва в найближчі пів року вартість житла залишатиметься майже без змін. Як зазначила фахівець, незначні цінові коливання в межах 3% можливі лише у 20% виставлених на продаж малогабаритних квартир площею до 50 м2, переважно у будинках радянської забудови в районах зі станціями метрополітену.

Вартість переважної більшості квартир у наступні 6 місяців буде відносно стабільна з незначними ціновими коливаннями, які в середньому не будуть вище за 1-1,5%.

"Попит на малогабаритні квартири у вдалих локаціях завжди дуже високий. Проте, як і на первинному ринку, вартість вторинного житла протягом 2020-2021 років зростала досить активно – квартири на невеликій площі подорожчали від 20% до 30%. І ціни, що склалися до початку вересня, на даному етапі розвитку ринку нерухомості досягли "стелі". Подальше зростання вартості квартир без збільшення попиту може тільки спровокувати кризу, що негативно вплине на кількість угод. Переважна більшість продавців не зацікавлена у жодних кризових явищах", – наголосила голова Київського відділення АФНУ.

На її думку, перше півріччя 2022 року буде відносно стабільним. І, як вважає фахівець, без істотного зростання платоспроможного попиту, який би щонайменше на 10% переважив пропозицію, подальше підвищення цін не матиме підстав.

"Всі учасники ринку, і покупці, і продавці, чудово розуміють, що стабільність цін на житло – це найкраще, що може бути під час пандемії та економічної невпевненості. Водночас є ймовірність того, що іпотечні банківські програми, як, наприклад, "Доступна іпотека", розвиватимуться динамічніше і допоможуть більшій кількості громадян стати власниками житла. Проте щоб іпотека запрацювала по-справжньому й істотно вплинула на збільшення кількості потенційних покупців, кількість виданих кредитів має зрости щонайменше 2-2,5 раза. Тільки в цьому випадку можна буде говорити про можливе зростання вартості житла", – вважає фахівець.

На її думку, у І півріччі 2022 року в сегменті оренди житла цінова ситуація залежатиме від сезонних факторів.

"До квітня, до початку нового ділового сезону, вартість оренди залишатиметься більш-менш сталою. У цей період незначні цінові коливання – до 1-2% – можливі лише у 10-15% орендованого житла" – вважає Олена Гайдамаха.

Найдорожча квартира Києва

Пентхаус в історичній частині Печерського району Києва виявився найдорожчою квартирою в Україні. Ціна за об'єкт сягає 7 мільйонів доларів.

Розміщений він в одному з найпрестижніших житлових комплексів у центрі столиці. Дизайнерський ремонт виконано за індивідуальним замовленням, а загальна площа дворівневої квартири – 447 кв. м, з 5 спальнями та 8 санвузлами.

Також житло обладнане системою "Розумний дім", має 3 рівні охорони, окрему серверну, спа-зону, власну автономну котельню та систему очищення води. Для порівняння: середня ціна за квартиру з подібними характеристиками (400-500 кв. м у Печерському районі столиці та кількістю кімнат 5+) становить $2,2 млн, що втричі менше за найдорожчу пропозицію на сайті.

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