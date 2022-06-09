У Києві підлітки під час повітряної тривоги викидали з вікна техніку (відео)

Хлопці викинули з вікна шостого поверху телевізор та магнітолу

Підлітки викидали з вікна різну техніку/Фото: колаж: "Сьогодні"

На столичній Оболоні підлітки вигадали "оригінальну" розвагу під час повітряної тривоги. Вони викидали з вікон багатоповерхівки на Героїв Дніпра різні речі – телевізор, крісло, магнітолу. Такими діями хлопці могли пошкодити припаркований транспорт та людей, що проходять тротуаром. Свої витівки вони знімали на відео та викладали у соціальні мережі.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо?

На опублікованих в соціальних мережах кадрах видно, як молоді люди викидають з вікна великий стілець. Він летить з балкона верхнього поверху і з тріском врізається в гілки дерева, яке росте біля будинку. Як відзначають очевидці, такі витівки хлопці здійснюють, коли оголошена повітряна тривога. І роблять це в темний час доби.

На одному з відео вони радіючи викидають з вікна старий магнітофон зі словами "Прямо в смітник!". Але судячи зі звуку, в ціль не потрапляють, оскільки після падіння магнітофона голосно розбивається скло.

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Але найбільше вражає, коли троє веселих підлітків тягнуть до віконної рами телевізор, а четвертий знімає все на відео. Один з них з сигаретою. Під крики — "раз, два, три!" вони викидають телевізор у вікно. Він з гуркотом розбивається внизу.

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Що кажуть у поліції?

У поліції Києва нам повідомили, що вже встановили особи учасників нічних "розваг" на Оболоні.

"Особи трьох учасників вже встановлені. Двом хлопцям по 16 років, третьому – 14 років. Речі вони викидали з балкона шостого поверху на Героїв Дніпра. Робили це заради розваги і підписників в соціальних мережах. Викинули телевізор і магнітолу. Благо, що від їхніх дій ніхто з перехожих не постраждав", — розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Оболонського району.

Хлопців швидко виявили співробітники поліції. Їх запросили до райвідділу разом із батьками.

"Хлопці вже по-іншому поводилися. Вони не думали, що хтось буде їх розшукувати і не особливо замислювалися про наслідки своїх дій, хоча і кажуть, що дивилися, щоб під вікном ніхто не йшов. Їм пояснили, що так чинити не можна. На двох 16-річних хлопців були складені адміністративні протоколи за дрібне хуліганство. А за 14-річного підлітка відповідальність понесуть його батьки – за невиконання своїх обов'язків", — додають у поліції Оболонського району.

Киян налякали спонтанні вибухи

У Києві увечері 5 червня невідомі запустили салют. Люди подумали, що розпочався обстріл з боку РФ.

На кадрах з відео видно, як на житловому масиві "Осокорки" "б'ють" салюти. Хто запустив піротехнічний виріб у час, коли в країні йде війна, — поки невідомо. Вибухи налякали місцевих жителів, оскільки нині будь-які потужні звуки асоціюються у людей з обстрілами з боку російських окупантів.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Одесі запустили провокаційний салют під час тривоги. Також ми розповідали, як киян налякала непогода.